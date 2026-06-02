Redes se inundan de mensajes de apoyo a "El Mariachi" Solís tras muerte de su hermana

El exjugador de fútbol Alonso "El Mariachi" Solís recibió numerosas muestras de apoyo en redes sociales tras informar sobre la muerte de su hermana, Andrea Solís Calderón.



La noticia fue confirmada por el exfutbolista del Deportivo Saprissa mediante una publicación en su cuenta de Instagram. Horas después, periodistas, modelos, locutores, influencers y otras figuras públicas expresaron sus condolencias.



Entre los mensajes destacó el de Maynor Solano, quien escribió: "Un abrazo solidario mi hermano, de corazón lo siento mucho".



La modelo Marcela Negrini también manifestó su pesar. "Mi Alonsito, cuánto lo siento. Te envío un abrazo enorme y mucha fortaleza", comentó.



El locutor Jorge Vindas publicó: "Hermanito, lo siento mucho. Oro por vos y tu familia. Te mando un abrazo".



Por su parte, el influencer El Dari.cr expresó: "Un abrazo hermano, Dios les dé mucha fortaleza a la familia. Lo siento mucho".



La periodista Gaby Jiménez se sumó a las muestras de solidaridad con un breve mensaje: "Alon, lo siento mucho. Un abrazote".



Mientras tanto, el cantante Tapón escribió: "Lo siento mucho, mi hermano. Mucha fuerza".



Andrea Solís enfrentó durante varios años una batalla contra el cáncer. Su caso se hizo público en 2025, cuando familiares y amigos impulsaron una campaña para recaudar fondos destinados a un tratamiento especializado de radioterapia.



La estilista había sido diagnosticada con cáncer en 2023. La enfermedad se originó en el colon y posteriormente avanzó al sistema linfático. También afectó un ganglio cercano a la columna vertebral.



En febrero de 2025, Andrea explicó a Teletica.com que recibía radiocirugía de alta precisión para combatir el tumor. Además, relató que enfrentaba fuertes dolores y que recibía cuidados paliativos.



Pese a la enfermedad, mantuvo una actitud positiva y destacó en varias ocasiones el respaldo de su familia, sus médicos y su fe.



