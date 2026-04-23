Reconocida presentadora reemplazará a Keyla Sánchez en 'Batalla de Karaoke' este domingo

La competencia de canto Batalla de Karaoke tendrá un cambio inesperado en su conducción este domingo. La reconocida presentadora Montserrat del Castillo asumirá el rol de Keyla Sánchez, quien se ausentará por motivos personales.

El ajuste responde a un viaje familiar de Sánchez, quien acompañará a su hijo en su viaje de graduación. Así lo confirmó la productora del espacio, Vivian Pereza, quien explicó que la salida de la conductora ya estaba prevista dentro de la planificación del programa.

Del Castillo, quien recibió la llamada hace apenas unos días, aseguró que enfrenta el reto con entusiasmo, aunque también con nervios por tratarse de un formato con público en vivo.

​“Me avisaron hace unos días apenas, creo que me llamaron el martes. Nunca he estado en un programa que tenga público”, comentó emocionada a Teletica.com.

Además, recordó que su experiencia previa en televisión no incluyó audiencias presenciales debido a la pandemia, aunque sí ha tenido acercamientos en giras y otras dinámicas fuera del estudio.

“De hecho, el año que me tocó ‘El Chinamo’ no había público por la pandemia. Pero cuando hemos tenido público en giras ha sido muy lindo, entonces tengo mucha adrenalina por ir y estoy muy emocionada”, añadió.

La producción apuesta por mantener la energía del programa pese al cambio temporal, mientras la conductora titular retoma su lugar en próximas emisiones.

Siga Batalla de Karaoke este domingo a las 7 p.m. por Teletica Canal 7, Teletica.com y el app TDMAX.