Reconocida actriz de 'Rápidos y furiosos' queda encantada con Costa Rica: “No parece real”
La actriz británica visitó suelo tico y dedicó un emotivo mensaje vía Instagram.
La actriz británica Nathalie Emmanuel, reconocida mundialmente por sus papeles en Game of Thrones, la saga Fast & Furious y la película Maze Runner, compartió un emotivo mensaje luego de su reciente visita a Costa Rica, un destino que, según confesó, la dejó profundamente impactada.
A través de su cuenta oficial de Instagram, Emmanuel expresó que la experiencia fue tan poderosa que todavía le cuesta asimilar que ya no se encuentra en territorio costarricense.
“Costa Rica es tan hermoso que no parece real… un recordatorio del poder majestuoso y la belleza de la naturaleza…”, escribió la actriz.
En su mensaje, la intérprete reflexionó sobre la contradicción entre la grandeza de los paisajes naturales y el trato que muchas veces reciben por parte del ser humano. Señaló además que cada vez que logra conectar con la naturaleza siente que está presenciando un verdadero milagro.
“Cualquier momento en el que puedo admirar la naturaleza siento que estoy siendo testigo de un milagro. Me ha tomado semanas aceptar que ya no estoy allí”, agregó.
Aunque no reveló detalles específicos de los lugares que visitó, sus palabras se suman a la larga lista de celebridades internacionales que han quedado cautivadas por Costa Rica, consolidando al país como uno de los destinos favoritos del turismo de figuras del entretenimiento, gracias a su biodiversidad, paisajes y enfoque en la conservación ambiental.
Este medio consultó a la oficina de prensa de Migración y Extranjería sobre el ingreso de la británica al país. Hasta el momento de publicación de esta nota, no ha recibido respuesta.