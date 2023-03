Raya, la exclusiva app de citas en la que una tica encontró a Bad Bunny

Por Luanna Orjuela Murcia | 30 de marzo de 2023, 17:05 PM

El actor de Hollywood, Ben Affleck, pasó por un momento vergonzoso cuando una chica publicó un video que él le mando a su Instagram, en el cual le decía: “Nivine, ¿por qué rompiste el match? Soy yo. Puedes verlo por ti misma aquí”.



La escritora Nivine Jay estaba usando la aplicación de citas Raya y pensó que la estaban engañando con un perfil falso de quien interpreta a “Batman”, pero en realidad sí se trataba del famoso actor.

La escritora expuso que el actor era parte de la aplicación.

​Esta app se ha popularizado porque actores del calibre de Affleck la han usado, otros ejemplos son Cara Delevinge, Chaning Tatum, Demi Lovato y Sharon Stoney.

Una costarricense, a quien llamaremos María, ya que prefiere mantenerse en el anonimato, se encontró en esa plataforma con Bad Bunny, el exitoso artista puertorriqueño.

“Desde el miércoles pasado yo no me metía; por lo general, la reviso una vez al día. Y resulta que este domingo me metí y me salió Bad Bunny de tercero, y yo grité: ‘Wow’. Así que confirmado que Bad Bunny sí está en Raya, porque me salió a mí. Al rato y Bad Bunny ya no usa la app, pero, pues, no ha borrado el perfil. Yo no lo podía creer. Yo no le di match porque es un artista musical y mis amigas se enojaron conmigo, no lo podían creer”, declaró la joven a Teletica.com.

Chaning Tatum, Ben Affleck y Matthew Perry han sido vinculados con la app.

Un mundo "exclusivo"

Si usted nunca había escuchado acerca de esta aplicación, le explicamos cómo funciona y cómo ingresar.



Raya fue creada en el 2015 como cualquier otra aplicación de citas, pero ser parte de la comunidad es mucho más difícil. María nos comenta cómo ingresó ella.

“En TikTok me apareció sobre esta aplicación Raya, y empecé a averiguar más y decían que era casi imposible entrar y que lo acepten a uno. Igual lo descargué a finales del año de pasado y me aceptaron a finales de enero. Yo no tenía ninguna referencia. Y eso que en redes sociales dicen que uno solo entra gracias a referencias. Si usted me pregunta, ¿por qué la aceptaron? Yo no lo sé, pero me aceptaron”, comentó.

Así luce la aplicación de citas Raya.

​La aplicación tiene estrictas políticas de confidencialidad, el usuario no puede subir a las redes sociales que está en la aplicación, no se pueden hacer pantallazos, tampoco videos de la pantalla, todo esto con el fin de proteger la identidad de las personas afiliadas.

“Me han salido de todo tipo de personas, como actores, fotógrafos conocidos de otros países, basquetbolistas de la NBA, jugadores de la NFL, y hasta artistas. Todos son chicos de afuera, nadie de Costa Rica que yo conozca. Con los chicos con los que hablé fueron súper respetuosos, muy buena gente. Con algunos nos seguimos ahora en Instagram, y también creo que funciona para networking. Conocí a una persona de mí mismo medio, pero de otro país. Hay unos que contestan cada tres días o cada semana o que dejan de responder”, agregó María.

Perfil del artista australiano, Troye Sivan, que le salió a un tico.

​Teletica.com también conversó con otro usuario de Raya, costarricense. Se trata de Juan José Rojas, un relacionista público que usó la aplicación durante dos meses, hace alrededor de un año.

“Vi la aplicación en TikTok, decían que era de artistas y muy exclusiva y a uno le da morbo, así que la bajé. Es súper difícil de entrar, pero para mí el proceso fue bastante fácil. Bajas la app y pide que te registres, que adjuntes fotos, y que los sigas a ellos en Instagram. Entonces supongo que harán un filtro cruzado. Y en dos días me aprobaron. Y ya estando ahí, vi perfiles de todos y me salió el artista australiano Troye Sivan, entonces sí es cierto que hay famosos. Te sale gente a nivel global, no es por cercanía, dicen que todos los que están allí tienen el poder económico para verse en lugares como Mykonos o Barcelona”, dijo Rojas.

¿Cómo hacer para que lo acepten?

La membresía más económica cuesta alrededor de $20.

“Tenés que bajar la aplicación, llenar la información que te piden, subir tus mejores fotos. Y para la aprobación es importante que pongas referencias. Si hay contactos dentro de tu agenda de teléfono que sean parte de Raya, la app te avisa y te indica si quieres pedir una referencia. Y yo tenía un amigo en Guatemala y otro conocido en Miami que estaban ahí. Entonces les pedí a ellos referencias y ya con eso tuve la aprobación”, resaltó el comunicador.



La membresía que pagaron estos dos costarricenses fue de $19.99 al mes.

Rojas la pagó por dos meses, pudo revisar quiénes estaban allí y decidió dejar de pagarla.

“Sí hice varios matches interesantes, por ejemplo, con un brasileño doctor (que tenía fotos junto a Kim Kardashian) y me dijo que nos viéramos, y con un chico de Nueva York que me dijo que nos viéramos en Grecia. También me salieron personas de México, pero de Costa Rica, nadie”, agregó.

Ambos aseguran que la aplicación es muy segura y confiable porque cada persona que está adentro ha sido verificada y revisada meticulosamente por Raya.

“Verifican muy bien tu perfil para saber que es real. Para entrar no tienes que ser famoso, tienes que tener material bonito”, concluyó el joven.

¿Lo recomendarían?

María dijo: “La verdad sí, hay todo tipo de personas, chef, deportistas, actores y sí la recomendaría. Dicen para entrar cuesta un poco, ninguna de mis amigas está, ni saben qué es”.

Y Rojas acotó: “Lo recomiendo si tienes la oportunidad de viajar al menos a un país como México, porque a nivel centroamericano los candidatos son nulos”.

Una chica indicó que permanece en lista de espera, a pesar de tener cuatro referencias.

​Por otro lado, también se conversó con una persona que prefiere mantener su identidad incógnita porque sigue en la lista de espera para ingresar a Raya.

“En el 2020 fui a Los Ángeles, Estados Unidos, y escuché de la aplicación y lo intenté. Hace unos meses me salió en TikTok que Bad Bunny tenía Raya, entonces lo volví a intentar, pero tampoco. No me han denegado, solo me dejan en la lista de espera. Le pedí a cuatro personas referencias, pero nada hasta el momento”, declaró.