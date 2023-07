Rapero estadounidense 50 Cent recuerda sus inicios: "Estaba loco"

El rapero estadounidense 50 Cent arranca una gira mundial que coincide con el vigésimo aniversario de su primer álbum que lo catapultó a la fama, "Get Rich or Die Tryin'", una época, confiesa en entrevista con la AFP, en la que "estaba loco".

"No podré volver a hacer una gira así. Mis proyectos cinematográficos y televisivos no me lo permiten", dijo el rapero, que acaba de filmar "Los mercenarios 4" con Sylvester Stallone.

No quiero perderlos... Me convirtieron en un éxito", acepta.

"Si pudiera sacar a Em y Dre de casa, eso me permitiría volver a hacer giras, pero no creo que eso suceda", dijo.

Lanzado en febrero de 2003, "Get Rich or Die Tryin'" fue uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, impulsado por su cruda descripción de gánsterismo en la vida real, incluida una temporada en la cárcel y un intento de asesinato en el que 50 Cent recibió nueve disparos.

"El éxito y la energía eran tales que empecé a sentir que podía hacer lo que me diera la gana. El álbum se llamaba 'Get Rich or Die Tryin' ("Hazte rico o muere en el intento") pero yo pensaba: 'no, no me quiero morir ahora. Esto es fantástico".