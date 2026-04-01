Rapera Megan Thee Stallion cae enferma durante presentación en Broadway

La rapera estadounidense Megan Thee Stallion dijo el miércoles que tuvo un fuerte “llamado de atención” luego de ser llevada al hospital en medio de una presentación en Nueva York.



“Anoche fue un verdadero llamado de atención para mí. Últimamente he estado exigiéndome más allá de mis límites, funcionando con el tanque vacío, y mi cuerpo por fin dijo basta. Sinceramente, me asustó”, escribió la artista de 31 años en Instagram. “Pensé que me iba a desmayar en el escenario”, afirmó.

Megan Thee Stallion interpreta a Harold Zidler, dueño de un club, en el musical ‘¡Moulin Rouge!’ en Broadway. Tuvo que ser reemplazada a mitad de la obra.

​“Los médicos identificaron cansancio extremo, deshidratación, vasoconstricción y niveles metabólicos bajos como causa de sus síntomas”, dijo a la AFP un portavoz de la tres veces ganadora del Grammy. “Ahora descansa”, añadió.

La rapera indicó que volverá al escenario el jueves, tras tomar una pausa durante el miércoles.



Megan Thee Stallion es, junto con otras cantantes como Cardi B y Nicki Minaj, una de las mujeres líderes de la escena rapera en Estados Unidos.





