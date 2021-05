Randall Salazar superó grave enfermedad: "No escuché a mi cuerpo"

Este jueves, el periodista Randall Salazar volvió a Buen Día tras superar una meningitis.



Sus compañeros le hicieron una cálida bienvenida al presentador de Teletica.

Randall compartió su experiencia de vida. Primero, le dio gracias a todos los que oraron por él y le demostraron su cariño.

"No saben cuánto le he pedido a Dios que me deje expresar lo que siento y esa canción ("Simplemente gracias") representa el sentimiento más importante de esta experiencia de vida. Gracias a los que me conocen y me quieren, a los que no me conocen y me mandaron mensajes y rezaron por mí, a mis compañeros y amigos. No tengo palabras para expresarles el agradecimiento y les devuelvo ese cariño multiplicado", indicó Salazar.