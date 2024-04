Randall Salazar no promociona ‘apps’ para generar dinero: “Es un intento de estafa”

"En los últimos días, han circulado en redes sociales distintas noticias falsas que hacen alusión a supuestas entrevistas en las cuales usan mi imagen para recomendar aplicaciones que le permiten a usted ganar dinero fácil. Yo quiero aclarar que esto es totalmente falso, aunque a simple vista han sido publicadas por medios conocidos.

"Esto no es verdad, yo no tengo relación con ninguna plataforma, no sé cómo funcionan, ni siquiera las recomendaría. Por favor, no caigan en la trampa, es un intento de estafa", indicó el director de dicha revista matutina.