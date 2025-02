Randall "Chiqui" Brenes: De las canchas a la publicidad

Por años, Randall "Chiqui" Brenes fue reconocido por su trayectoria como futbolista. Su historia en las canchas, desde su debut con el Club Sport Cartaginés en 2003 hasta su participación en la Copa del Mundo Brasil 2014 con la Selección Nacional, lo convirtieron en un ídolo de la afición brumosa y en una figura reconocida a nivel nacional. Sin embargo, tras su retiro del fútbol profesional en 2018, el exdelantero ha demostrado que su impacto no se limitaba al terreno de juego.

​"Yo me retiro en el 2018, cuando todavía tenía un año de contrato y creo que podía seguir jugando. Fue una decisión un poco inducida. En su momento lo dije, y fue inducida porque no estaba en mis planes retirarme, pero bueno, creo que el fútbol y la vida me pusieron en esa situación. Después he tenido varias aficiones. Tras el fútbol, estuve como coordinador de liga menor del Cartaginés. Posteriormente, fundé mi propia academia, ya con más conocimiento en el tema. Mi academia de fútbol se mantiene hasta el momento. La fundamos en 2019-2020 y sigue operando hasta hoy, formando niños y jóvenes de entre 5 y 15 años. "También he sacado la licencia de entrenador y he estudiado para ello. No descarto en algún momento dirigir en primera división, pero por ahora me enfoco en la formación de niños y jóvenes en la parte deportiva. Además, tengo un programa de televisión con mi amigo y compañero Maynor Solano que se llama Únicamente fútbol, donde entrevistamos personajes del fútbol a nivel nacional. También damos espacio a jóvenes que están incursionando en el deporte. Soy profesor en un colegio y en una escuela privada, y ahora también soy embajador de algunas marcas", contó el "Chiqui".

Brenes ha encontrado en la publicidad una nueva faceta profesional, convirtiéndose en imagen de diversas marcas y participando en campañas publicitarias.



Su carisma y reconocimiento en Cartago y en todo el país han sido clave para que diferentes empresas lo busquen como embajador de sus productos. Desde anuncios para KFC hasta colaboraciones con el Banco Nacional y Scotiabank, el "Chiqui" ha sabido reinventarse en este nuevo ámbito.



​"He tenido varios anuncios. El más reciente fue el de Empeño La Cueva, que abrió en Cartago. Tuve uno con Universal para Navidad, con un muy buen compañero como lo fue Kurt. También hice uno con KFC, con lo del Chiqui Pack, entre otros. El primero que hice fue con Chili's. Si no estoy mal, fue mi primer anuncio profesional, con edición y producción. También he trabajado con el Banco Nacional, Café Arú y varias otras marcas. Eso sí, no soy influencer, no quiero serlo. Estoy bien así", acotó.

En paralelo a esta nueva faceta, el exfutbolista mantiene su enfoque en la educación y la formación deportiva, pues dirige su propia academia de fútbol y es profesor en una institución privada. Dice que la primera vez que lo llamaron para publicidad, lo pensó mucho, pero al final aceptó y se siente bien frente a cámaras.



Uno de sus proyectos recientes más comentados fue su participación en un comercial junto al exfutbolista Mauricio Montero y la modelo y cantante Melissa Mora.



​"Con Mauricio he compartido muchas veces en programas deportivos y nos respetamos mucho. A Melissa Mora no la conocía, pero me pareció que hizo un buen trabajo. Para mí, es un trabajo más. Me siento contento de que me elijan para este tipo de proyectos, sobre todo si están relacionados con Cartago", comentó Brenes.

Más allá de la publicidad, su esencia sigue ligada al fútbol. De momento, continúa formando jóvenes talentos y disfrutando de esta etapa que, aunque fuera de las canchas, sigue llevándolo a estar en el ojo público.

Randall "Chiqui" Brenes finalizó agradeciendo las muestras de cariño de los ticos y dice que ha aprendido a manejar los comentarios negativos.