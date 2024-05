“Ramzi” explica por qué no entregó premio a fundación sancarleña: “Pido respeto”

Gabriel Ramírez, “Ramzi”, ganó la octava gala de Tu Cara me Suena (TCMS) con su imitación de Miley Cyrus con su éxito Flowers.

El sancarleño decidió donar los tres millones de colones a Casaabierta, organización que brinda capacitación, asistencia integral y oportunidades de desarrollo a la población LGBTIQ en situación de calle.

Esta elección provocó que seguidores de Ramírez lo atacaran en redes sociales, cuestionando por qué eligió una fundación josefina y no del lugar de donde es oriundo, por lo que ‘Ramzi’ decidió responder a las críticas.

El joven de Ciudad Quesada explicó en su Instagram que se trata de una fundación que realmente lo necesita, y que hay que dejar de ser tan egoístas para ser más empáticos.

​"Independiente de donde sea la fundación, el objetivo es ayudar al prójimo más allá de su estatus migratorio, para nadie es un secreto, eso es una constante en nuestro país. Yo, para la gloria de Dios, no solo he tenido el apoyo de San Carlos, sino de todo Costa Rica y mis triunfos son para todos. Mi primer gane fue para San Carlos, ahora debo darle oportunidad a otra parte del país que me ha apoyado desde el día uno y es mi comunidad.