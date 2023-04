Quinta entrega de 'Indiana Jones' rendirá homenaje a Harrison Ford

3 de abril de 2023, 9:51 AM

El Festival de Cannes acogerá en mayo el estreno mundial de "Indiana Jones y el Dial del Destino", la quinta entrega de la legendaria saga, y rendirá al mismo tiempo un homenaje a su protagonista, Harrison Ford, de 80 años, informó este lunes el certamen.



"Indiana Jones y el Dial del Destino" ha sido dirigida por James Mangold, realizador de éxitos de taquilla como "Le Mans 66 (2019), "Logan" (2017) y "En la cuerda floja" (2005), que narra la historia del cantante Johnny Cash.



La película será proyectada el 18 de mayo en el 76º Festival de Cannes, precisaron los organizadores.



La saga "Indiana Jones", una de las más taquilleras de la historia del cine, arrancó en 1981 con "En busca del arca perdida", una idea original de Georges Lucas y dirigida por Steven Spielberg.



Esta quinta entrega se estrenará comercialmente el 30 de junio en Estados Unidos.



Cannes asegura en su comunicado que prepara una recepción "excepcional" para Ford y sus compañeros de reparto, entre ellos, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.



La subida de las escaleras del palacio de la Croisette se hará bajo la música de John Williams, el gran compositor de la banda sonora de "Indiana Jones" y de otros muchos éxitos de Hollywood.



Producida por Georges Lucas y Steven Spielberg para Disney y LucasFilms, "Indiana Jones y el Dial del Destino" es la segunda película que anuncia Cannes, después de "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.



El jurado del 76º Festival de Cannes (16 al 27 de mayo) será presidido por el realizador sueco Ruben Östlund, ganador de dos Palmas de Oro ("The Square" y "El triángulo de la tristeza").



El resto de la selección oficial será divulgado a mediados de abril.