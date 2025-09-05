¿Quiere ser la próxima barrilera de Teletica? Inscríbase aquí para las eliminatorias

Las barrileras, esa competencia ecuestre que ha conquistado al público costarricense, llega a la pantalla con un evento que promete emociones de principio a fin.

Teletica abrió oficialmente la convocatoria para que todas las mujeres que sueñan con convertirse en protagonistas de esta disciplina puedan inscribirse en las eliminatorias de las barrileras de Teletica, que se celebrarán el próximo 25 de octubre en la Cámara de Ganaderos de San Carlos.



La cita espera reunir a decenas de jinetes que, montadas en sus caballos, deberán demostrar velocidad, destreza y precisión alrededor de los tres barriles que definen la prueba. Solo las más rápidas y audaces lograrán su pase al esperado Campeonato de Barrileras de Teletica en diciembre, un evento que promete ser uno de los más vibrantes del año.



La adrenalina no se quedará solo en San Carlos porque la jornada completa se transmitirá en Teletica.com desde las 9 a. m. y hasta las 5 p. m., donde los costarricenses podrán seguir cada detalle de las participantes y, además, enviarles mensajes de apoyo en tiempo real a través de los comentarios.



Y para cerrar con broche de oro, Teletica ha preparado una transmisión especial en Canal 7, de 8 p. m. a 9 p. m., en la que las mejores 45 competidoras clasificadas se enfrentarán en busca del título de “La más veloz de Teletica”. Solo una será la gran ganadora del día y se llevará el premio mayor.



La emoción de la competencia estará acompañada por un equipo de presentadores de primera línea como lo son: Susanna Peña, Marvin Hidalgo y Michael Bleak. Ellos serán los encargados de narrar, animar y darle color a cada giro, cada aceleración y cada victoria dentro de la arena.



Las mujeres interesadas en ser parte de esta experiencia única tienen tiempo de inscribirse hasta el 17 de octubre. Solo debe de ingresar a este enlace.





Así que la invitación está hecha: si sueña con ser parte de la historia y demostrar que puede domar la velocidad sobre cuatro cascos, esta es la oportunidad perfecta.

