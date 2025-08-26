¿Quiere concursar en 'Sábado Feliz'? Así puede unirse a la nueva temporada del programa

Después de 25 años de historia y un proceso de reinvención, Sábado Feliz abre las inscripciones para sus concursos en la segunda temporada. Desde este lunes, las familias costarricenses interesadas en ser parte del espacio pueden inscribirse al WhatsApp 6399-9992, número oficial de la producción.

Los concursos ahora serán presenciales, lo que permitirá al público vivir en carne propia la experiencia del popular programa sabatino (vea la promo de esta nueva etapa en el video adjunto en la portada).

Entre las secciones que vuelven a la pantalla con la nueva temporada están Los Piratas del Ritmo, Canta y Plancha y El Club de los Mentirosos, además de nuevas propuestas como retos de mascotas, pruebas de talento, desafíos físicos, trivias y segmentos virales al estilo TikTok.

La nueva temporada arranca el sábado 6 de setiembre, con la conducción de Mauricio Hoffmann, hijo del fundador Nelson Hoffmann, y la presentadora Libni “Mimi” Ortiz. También se suman Alejandra Portillo con su personaje “La Titi”, Gipzy Montoya desde las calles, el locutor Mauricio Alvarado y el periodista Johnny López.

La productora Gabriela Solano aseguró que esta etapa representa “el inicio de una nueva era” en el formato, con el compromiso de mantener la sana diversión y fortalecer la cercanía con el público.

Sábado Feliz promete un balance entre tradición y frescura para seguir siendo, como desde hace un cuarto de siglo, una cita familiar de cada sábado por Teletica.