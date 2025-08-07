¿Quiere asistir al concierto de Limp Bizkit? Este es el precio de las entradas

Si usted es fanático de Limp Bizkit, llegó el momento de asegurarse un espacio en uno de los conciertos más esperados del año. La banda liderada por Fred Durst se presentará por primera vez en Costa Rica como parte del festival Loserville, que se realizará el próximo 2 de diciembre en Parque Viva, con un aforo limitado a 14 mil personas.

La preventa de entradas inicia este viernes 8 de agosto a las 10 a. m., exclusivamente a través de la plataforma www.eticket.cr. Los boletos tendrán precios que van desde ₡49.500 hasta ₡84.500, sin incluir cargos por servicio.

Además, quienes cuenten con tarjetas BAC Credomatic podrán acceder al beneficio de Tasa 0 a tres meses, lo que permite pagar en cuotas mensuales de ₡19.300 en zonas generales y hasta ₡32.833 para la zona Golden Circle, dependiendo de la localidad seleccionada.

El festival también contará con la participación de 311, Yungblud, RiFF RAFF, Ecca Vandal y Slay Squad, en una jornada que promete convertirse en un hito para la escena del rock en Costa Rica.

La preventa exclusiva para American Express es del 8 al 10 de agosto. Clientes BAC Credomatic podrán adquirir las entradas del 11 al 13 de agosto, con opción de pago a plazos sin intereses. La venta general: a partir del 14 de agosto, hasta agotar existencias.

Loserville es producido por ONE Entertainment y se presenta como el festival de rock más ambicioso que se haya organizado en el país, con una propuesta técnica y artística a nivel internacional.