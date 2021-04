¿Quiénes son los ganadores que hicieron historia en los Óscar?

Getty Images Chloé Zhao es la segunda mujer en la historia de los Oscar a quien se premia por su trabajo como directora.

La ceremonia de los premios Oscar de este domingo fue de primeras veces.

No solo para los encargados de armar una gala en persona en plena pandemia, sino para una serie de nominados que hicieron historia al alzarse con la estatuilla dorada.

La más destacada fue la directora china Chloé Zhao, quien se convirtió en la primera mujer asiática y tan solo la segunda mujer en la historia del galardón en ser reconocida por su trabajo de dirección.

Recibió ese y el premio a la mejor película, considerado el más importante de la noche, por Nomadland, un retrato de la vida nómada en Estados Unidos a través de Fern, un personaje interpretado por Frances McDormand, quien también ganó por su interpretación.

Te contamos de otras primeras veces que marcaron la gala y pasarán a la historia de unos galardones que ya llevan 93 años organizándose.

La celebrada Zhao

Con 39 años, Chloé Zhao acumulaba una trayectoria en el cine independiente y el largometraje Nomadland la lanzó al estrellato.

Reuters La película dirigida por Zhao venía acumulando premios desde el año pasado.

El filme acumuló importantes premios en diversos festivales de cine en 2020, entre ellos el de Venecia, uno de los más reconocidos.

De allí pasaría a ser el gran favorito durante la temporada de premiaciones, donde de nuevo triunfó en entregas como los Globos de Oro y los Bafta.

Zhoe dedicó su Oscar como directora a "cualquiera que haya tenido la fe y la valentía para aferrarse a la bondad en sí mismos y de los demás, sin importar lo difícil que es hacer eso".

Con este triunfo, que llega 11 años después de que Kathryn Bigelow se convirtiera en la primera mujer en ser reconocida como directora con The Hurt Locker, Zhao ha sido distinguida como una de las cineastas más talentosas de años recientes.

Este año la directora Emerald Fennell también estuvo nominada en esa categoría, en la que solo han sido nominadas siete mujeres en su historia, entre las que figuran Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola y Greta Gerwig.

La favorita del público

Yuh-Jung Youn triunfó por encima de la ocho veces nominada Glenn Close y de otras tres actrices y así se convirtió en la primera surcoreana en ganar un Oscar en una categoría de interpretación.

Getty Images Yuh-Jung Youn es la primera surcoreana en ganar un Oscar en una categoría de interpretación.

La actriz de 73 años interpretó a la entrañable abuela Soonja en el drama Minari, que retrata la experiencia de una familia surcoreana que se asienta en una granja de Arkansas con el fin de producir cultivos.

Su aparición en el escenario para recibir su estatuilla a mejor actriz de reparto de la mano de Brad Pitt fue uno de los momentos más especiales y humorísticos de la ceremonia.

"Mr. Brad Pitt, gusto en conocerlo", dijo entre nerviosa y pícara.

Más tarde, desde la sala de prensa, explicó: "Lo vi en el escenario y después dijo mi nombre y puedo asegurar que practicó mucho porque no lo pronunció mal. En el momento en que subí, perdí el hilo de lo que iba a decir…"

En el discurso que dio durante la ceremonia, agradeció a sus dos hijos, "que hicieron que saliera a trabajar. Este es el resultado, porque su madre trabajó tan duro", añadió.

El triunfo de Yuh-Jung Youn fue uno de los favoritos del público que iban comentando sobre la gala en redes sociales.

El segundo para Hopkins

Aunque no estuvo presente en la gala, el último premio de la noche se fue para el actor galés Anthony Hopkins por su ovacionado papel en The Father ("El padre").

Getty Images Hopkins es el actor de más edad en ganar un Oscar.

A los 83 años, Hopkins se convirtió este domingo en el actor de más edad en ganar un Oscar.

Sorprendentemente, es solo la segunda estatuilla que consigue. La anterior fue en 1991 por su famoso rol en "El silencio de los inocentes".

Los expertos en premiaciones inferían que el premio se iría para el fallecido actor Chadwick Boseman, como ya había ocurrido en anteriores ceremonias.

En The Father ("El padre"), Hopkins interpreta a Anthony, un hombre de 80 años que se enfrenta a la pérdida progresiva de la memoria.

El guionista del largometraje también fue reconocido por su trabajo de adaptación de una obra de teatro al cine.

"Algún día será normal"

Mia Neal y Jamika Wilson pasaron a la historia este domingo como las primeras mujeres negras en ganar un Oscar en la categoría de peinado y maquillaje por su trabajo en Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues").

Getty Images Neal y Wilson fueron reconocidas por los peinados de la película Ma Rainey's Black Bottom ("La madre del blues"), mientras que Sergio López-Rivera por su trabajo con el maquillaje.

En un poderoso discurso, Neal recordó a su abuelo, quien fue víctima de discriminación en Estados Unidos, y añadió: "Junto a Jamika, rompemos este techo de cristal con mucho entusiasmo por el futuro".

"Porque puedo imaginarme a mujeres trans negras paradas aquí, y a hermanas asiáticas y a hermanas latinas y mujeres indígenas y sé que un día no será inusual o extraordinario; sencillamente será normal".

Neal y Wilson fueron reconocidas por los peinados de la película, mientras que Sergio López-Rivera por su trabajo con el maquillaje.

Era la primera vez que mujeres negras recibían nominaciones en esa categoría.

Ann Roth, la legendaria diseñadora

La vestuarista estadounidense Ann Roth, quien no estuvo presente en la ceremonia, se llevó el Oscar en la categoría de vestuario y con ello se convirtió en la ganadora mujer de más edad en la historia del galardón.

Al presentar su trabajo, el actor Don Cheadle dijo que, al leer los guiones de los filmes, Roth "se hacía preguntas sobre los personajes como 'cuando ella se va a la cama, ¿dónde queda la ropa? ¿Se cae al suelo? ¿La guinda?' Desde allí, Ann construye el vestuario que define al personaje".

Getty Images La legendaria vestuarista Ann Roth acumula más de un centenar de créditos en diferentes producciones.

Roth se había unido al selecto grupo de tres creadores nominados al Oscar a los 89 años.

Los otros dos aspirantes previamente habían sido el guionista James Ivory (Call Me By Your Name) y la directora Agnès Varda. Ambos tenían 89 años cuando fueron reconocidos por la Academia, según el diario Los Angeles Times.

Roth inició su carrera en 1957 con una producción de teatro en Broadway y ya acumula más de un centenar de créditos en diferentes producciones.

En 1997, ganó el Oscar por sus creaciones para "El paciente inglés".