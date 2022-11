¿Quién se quedó con la casa en Santa Teresa tras el divorcio de Tom Brady y Gisele Bündchen​​?

Tras 13 años de matrimonio, el jugador profesional de fútbol americano, Tom Brady, y la modelo brasileña, Gisele Bündchen, anunciaron su divorcio.

Ante dicho anuncio, algunos seguidores costarricenses se han preguntado en manos de quién quedará la casa de playa que compraron juntos en Santa Teresa, Costa Rica.

Según el medio Page Six, la modelo sería quien se quedaría con esta propiedad en el Pacífico costarricense.

"Las fuentes le dijeron recientemente a Page Six que el exángel de Victoria's Secret se quedará con esa morada (la de Costa Rica), mientras que Brady probablemente obtendrá la mansión de $ 17 millones de la pareja en construcción en Indian Creek Island en Miami", comunicó The New York Post.​