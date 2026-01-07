¿Quién se dejará catálogo de Warner Bros? Esto respondió la compañía

La Junta Directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) comunicó este miércoles a sus accionistas que la propuesta revisada de Paramount sigue siendo inferior frente al acuerdo ya pactado con Netflix. Según la compañía, la oferta rival no solo es inadecuada, sino que implica riesgos financieros elevados.

En una carta enviada a los inversionistas, WBD explicó que la iniciativa de Paramount se asemeja a una compra apalancada, es decir, una adquisición sustentada principalmente en deuda, según explicaron medios internacionales como CNN.

De concretarse, Paramount tendría que asumir más de $50.000 millones en deuda adicional, un escenario que, a criterio de la junta, podría comprometer la estabilidad de WBD y el valor para sus accionistas.

Aunque Paramount aseguró haber atendido las principales preocupaciones, incluyendo el respaldo financiero del multimillonario Larry Ellison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, WBD considera que esa garantía —por US$ 40.400 millones— no elimina el riesgo de que la operación fracase.

La junta advirtió que la estructura planteada podría desmoronarse, en contraste con la certeza y solidez del acuerdo alcanzado con Netflix.

El conflicto se intensificó luego de que David Ellison, CEO de Paramount, lanzara el año pasado una oferta no solicitada por los activos de WBD. Tras ese movimiento, WBD abrió un proceso de subasta y aceptó la propuesta de Netflix de US$27,75 por acción , con una combinación de efectivo y acciones.





Paramount respondió con una oferta pública de US$30 por acción , pero la junta de WBD reiteró que el monto no compensa los riesgos asociados. Además, la empresa destacó el valor estratégico de sus activos de cable , los cuales no forman parte del acuerdo con Netflix.





Estos activos, entre ellos CNN, se escindirán en una nueva empresa llamada Discovery Global , que cotizará en bolsa a finales de este año. WBD sostiene que esta nueva compañía tendrá un valor significativo por sí misma, mientras que Paramount la ha tasado en apenas $1 por acción , una diferencia que profundiza el desacuerdo entre ambas partes.





Pese a que Paramount elevó la comisión de ruptura a $5.800 millones , igualando la ofrecida por Netflix, y permitió mayor acceso a la información financiera del fideicomiso familiar de los Ellison, no incrementó su oferta económica .



