¿Quién se dejará catálogo de Warner Bros? Esto respondió la compañía
La Junta Directiva considera que la propuesta hostil de Paramount implica altos riesgos financieros.
La Junta Directiva de Warner Bros. Discovery (WBD) comunicó este miércoles a sus accionistas que la propuesta revisada de Paramount sigue siendo inferior frente al acuerdo ya pactado con Netflix. Según la compañía, la oferta rival no solo es inadecuada, sino que implica riesgos financieros elevados.
En una carta enviada a los inversionistas, WBD explicó que la iniciativa de Paramount se asemeja a una compra apalancada, es decir, una adquisición sustentada principalmente en deuda, según explicaron medios internacionales como CNN.
De concretarse, Paramount tendría que asumir más de $50.000 millones en deuda adicional, un escenario que, a criterio de la junta, podría comprometer la estabilidad de WBD y el valor para sus accionistas.
Aunque Paramount aseguró haber atendido las principales preocupaciones, incluyendo el respaldo financiero del multimillonario Larry Ellison, cofundador y presidente ejecutivo de Oracle, WBD considera que esa garantía —por US$ 40.400 millones— no elimina el riesgo de que la operación fracase.
La junta advirtió que la estructura planteada podría desmoronarse, en contraste con la certeza y solidez del acuerdo alcanzado con Netflix.