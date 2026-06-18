Quién fue Daveigh Chase, la estrella detrás de 'Lilo y Stitch' y 'El aro'

Daveigh Chase, la actriz que le dio voz a Lilo en la cinta animada Lilo y Stitch, murió a los 35 años en Estados Unidos, informaron medios locales este miércoles.



Chase, quien también encarnó a Samara Morgan, la niña poseída de la película de horror El aro (2002), falleció tras sufrir de meningitis y una infección en la sangre, de acuerdo con el portal del entretenimiento TMZ, que citó al novio de la joven artista, Roy Hernández.



Su pareja abrió una recaudación de fondos en la plataforma de GoFundMe esta semana en la cual pedía donaciones para Chase.

​"Daveigh fue diagnosticada con meningitis y varias infecciones sanguíneas graves. Su condición se ha vuelto crítica y los doctores me han dicho que no le queda mucho tiempo", escribió Hernández en la página de recaudación.

Chase, quien nació en 1990, era una estrella infantil que vocalizó a Lilo en el éxito de Disney de 2002, y a Chihiro Ogino en la versión estadounidense de El viaje de Chihiro, la aclamada producción de Hayao Miyazaki.



Además de El aro, la actriz conquistó varios roles en televisión.



El representante de Chase no respondió de inmediato a AFP.

