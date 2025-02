¿Quién es la "rata de dos patas" que inspiró la canción de Paquita La del Barrio?

La mañana de este lunes murió a los 77 años la cantante Paquita La del Barrio, reconocida por sus temas de despecho, en los que se burla de los hombres y los trata lo peor posible. Su canción más conocida es Rata de Dos Patas y aunque es "un himno", el tema no fue compuesto por la mexicana.



El single fue escrito por Manuel Eduardo Toscano, quien contó en el programa de televisión El Arte de la Canción que el tema no solo marca el dolor o un mal de amores, también es una protesta escrita para uno de los expresidentes de México más polémicos: Carlos Salinas de Gortari.

"Un día fui a ver a Paquita al Auditorio Nacional y veía que cuando cantaba contra los hombres, la gente berreaba. La gente no se prendía tanto como con los insultos. Ahí nació la idea", dijo el compositor de la canción.

Luego de perfeccionar la letra y música, se la presentó a Paquita, aunque ella se negó a cantarla. Poco tiempo después le pidió que no se la vendiera a nadie más y que sí la grabaría, según indicó El Milenio.



La serie biográfica de la artista sugiere que la canción está dedicada a su exesposo, Alfonso Martínez, con quien estuvo casada más de tres décadas. Martínez le fue infiel la mitad de su matrimonio. De hecho en esta novela se ve donde Paquita le canta directamente a Alfonso este tema.



Por ello, hay dos personas dedicadas detrás de la canción: Paquita se la cantó a Alfonso Martínez, pero la letra fue escrita para el político Carlos Salinas de Gortari.



No se tiene registro de que Rata de Dos Patas haya ganado premios importantes como los Grammy Latinos o los Billboard Latin Music Awards. Sin embargo, su impacto cultural ha sido mucho mayor que el de muchas canciones premiadas y no falta en los karaokes latinoamericanos.



Paquita sí recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera por su contribución a la música ranchera y sus himnos de despecho.



En 2021, la Academia Latina de la Grabación le otorgó el Premio a la Excelencia Musical en los Latin Grammy, un reconocimiento a su trayectoria.