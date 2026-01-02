¿Quién es el joven violinista que acusó a Will Smith de acoso sexual?

Brian King Joseph es un violinista estadounidense de 33 años que en los últimos días ha vuelto al centro de la atención mediática tras presentar una demanda contra el actor y músico Will Smith, a quien acusa de despedirlo luego de denunciar una presunta agresión sexual ocurrida durante una gira.

El caso, presentado esta semana en California, se encuentra actualmente en proceso legal y ha sido negado por Smith.

De acuerdo con la denuncia, a la cual tuvo acceso medios como Variety y Fox, Joseph asegura que el incidente ocurrió cuando regresó a su habitación de hotel y descubrió que alguien había ingresado sin autorización y dejado un mensaje de contenido sexual.

El músico afirma que reportó lo sucedido tanto a la seguridad del hotel como a la gerencia de la gira, pero que fue acusado de mentir. Días después de realizar el reporte, sostiene, fue despedido de manera injustificada.

La demanda también señala un presunto intento de “prepararlo” para una posible explotación sexual.

Tras hacerse pública la acusación, Brian King Joseph se pronunció brevemente en sus historias de Instagram, donde agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores.

​“El apoyo significa mucho para ustedes, gracias”, escribió, acompañado de emojis de manos en oración y un corazón.





Más allá de la controversia legal, Joseph ya contaba con una trayectoria consolidada en la música contemporánea . El joven nació de Washington, D.C. , inició su formación musical desde temprana edad y se distinguió rápidamente por un enfoque escénico poco convencional, centrado en el violín eléctrico y su fusión con géneros como pop, rock, hip hop y música electrónica.





Su salto a la fama ocurrió en 2018 , cuando participó en la temporada 13 de America’s Got Talent , donde llegó a la final y se ubicó entre los tres primeros lugares , ganándose el reconocimiento del jurado y del público por reinterpretar el violín desde una perspectiva moderna y energética.





Tras su paso por el programa, el músico consolidó su carrera con giras internacionales , presentaciones en grandes escenarios y el lanzamiento de música original , ampliando su base de seguidores y colaborando con artistas de alto perfil.





Su propuesta artística se ha caracterizado por llevar el violín a audiencias que tradicionalmente no consumen música clásica, integrándolo a espectáculos de gran formato.





Mientras el proceso judicial sigue su curso, la figura de Brian King Joseph permanece en la conversación pública, tanto por la denuncia presentada como por una carrera que lo posicionó como uno de los violinistas jóvenes más innovadores de la escena musical estadounidense.



