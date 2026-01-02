¿Quién es el joven violinista que acusó a Will Smith de acoso sexual?
La información fue dada a conocer este viernes por la revista 'Variety'. Todos los detalles aquí.
Brian King Joseph es un violinista estadounidense de 33 años que en los últimos días ha vuelto al centro de la atención mediática tras presentar una demanda contra el actor y músico Will Smith, a quien acusa de despedirlo luego de denunciar una presunta agresión sexual ocurrida durante una gira.
El caso, presentado esta semana en California, se encuentra actualmente en proceso legal y ha sido negado por Smith.
De acuerdo con la denuncia, a la cual tuvo acceso medios como Variety y Fox, Joseph asegura que el incidente ocurrió cuando regresó a su habitación de hotel y descubrió que alguien había ingresado sin autorización y dejado un mensaje de contenido sexual.
El músico afirma que reportó lo sucedido tanto a la seguridad del hotel como a la gerencia de la gira, pero que fue acusado de mentir. Días después de realizar el reporte, sostiene, fue despedido de manera injustificada.
La demanda también señala un presunto intento de “prepararlo” para una posible explotación sexual.
Tras hacerse pública la acusación, Brian King Joseph se pronunció brevemente en sus historias de Instagram, donde agradeció el respaldo recibido por parte de sus seguidores.
“El apoyo significa mucho para ustedes, gracias”, escribió, acompañado de emojis de manos en oración y un corazón.