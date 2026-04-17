¿Quién es D4vd, el rapero arrestado por presunto homicidio?

El cantante y compositor estadounidense D4vd, conocido por su rápido ascenso en la industria musical gracias a plataformas digitales, fue detenido recientemente en Estados Unidos como sospechoso en un caso de homicidio, lo que ha generado atención internacional sobre su carrera y situación legal.

El artista, cuyo nombre real es David Anthony Burke, se dio a conocer en 2022 tras viralizarse en TikTok con canciones como Romantic Homicide y Here With Me. Su estilo mezcla pop alternativo, R&B e influencias lo-fi, conectando especialmente con audiencias jóvenes.

Antes de su incursión en la música, D4vd creaba contenido relacionado con videojuegos como Fortnite. La necesidad de incluir música original en sus videos lo llevó a producir sus propias canciones desde casa, lo que eventualmente detonó su carrera artística.

En pocos años, el cantante logró posicionarse en la escena internacional con giras como Petals to Thorns Tour (2023), My House Is Not a Home Tour (2024) y Withered World Tour (2025). Además, participó como telonero en la gira de SZA, ampliando su alcance a nuevas audiencias.





Su crecimiento también lo llevó a escenarios de alto perfil. En 2025, debutó en el festival Coachella, consolidándose como una de las promesas del pop alternativo.

Sin embargo, su trayectoria dio un giro tras su reciente detención como sospechoso en un caso de homicidio en Estados Unidos. Las autoridades mantienen abierta la investigación, por lo que no se ha determinado su culpabilidad.