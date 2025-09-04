Quién es Chloe Malle, la hija de Candice Bergen y Louis Malle que sucederá a Anna Wintour

Chloe Malle se convertirá, a sus 39 años, en la editora jefe de Vogue Estados Unidos tras la renuncia de la emblemática Anna Wintour, según anunció la revista.

Malle ha ido ascendiendo en la revista de moda durante los últimos 14 años hasta convertirse en editora de Vogue.com y presentadora del pódcast de la revista The Run Through.

Su nombramiento marca una nueva era para la revista, considerada una de las publicaciones de moda más influyentes y glamurosas del mundo.

Wintour, la magnate de la moda nacida en Reino Unido, anunció en junio que dejaría su puesto como editora jefe después de 37 años, pero mantendría responsabilidades en Condé Nast, la empresa matriz dueña de Vogue.

En un comunicado en el que anunciaba la noticia, Malle afirmó que ha trabajado en todas las plataformas durante el tiempo que lleva en la revista. "Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue", afirmó.

Wintour dijo que Malle ha demostrado ser experta en encontrar el equilibrio entre la "larga y singular historia" de Vogue y su futuro "en la primera línea de la vanguardia"

"Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público hacia donde nunca antes habíamos estado", agregó Wintour.

Neil Mockford/GC Images "No hace falta decir que planeo seguir siendo editora de tenis y teatro de Vogue a perpetuidad", bromeó Wintour al anunciar su retiro.

Empleada de larga data

Malle, hija de la actriz Candice Bergen y del director de cine francés Louis Malle, creció entre París y Los Ángeles hasta que su padre falleció cuando ella tenía 10 años.

En un trabajo anterior, Malle cubría temas inmobiliarios para The New York Observer. Su siguiente trabajo, como periodista independiente, la llevó a Vogue, donde comenzó a trabajar a tiempo completo como editora social en 2011, a los 25 años.

Al igual que en una escena icónica de la aclamada película "El diablo viste de Prada", Malle ha contado que acudió a su entrevista vistiendo un conjunto "aburrido".

"Tenía dudas cuando me entrevistaron, porque la moda no es uno de mis principales intereses en la vida y quería ser escritora más que editora, pero me sedujo tanto la maquinaria de Vogue que no pude resistirme", dijo también en 2013.

Malle ascendió en la organización y se convirtió en editora de Vogue.com, al tiempo que presentaba un podcast para la revista llamado The Run Through.

Como parte de Vogue, Malle fue responsable de conseguir una sesión fotográfica para la revista de la boda en la Casa Blanca en 2022 de Naomi Biden, nieta del entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, así como una entrevista con Lauren Sánchez antes de su boda con el director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos.

PL Gould/IMAGES/Getty Images Chloe Malle es hija del director francés Louis Malle y la actriz estadounidense Candice Bergen.

Activismo político

Al igual que su predecesora, Malle no ha rehuido la política.

Tanto en sus redes sociales como en su podcast, ha apoyado causas y candidatos demócratas.

Participó en la Marcha de las Mujeres en 2017 y fue fotografiada con un cartel que decía "Mantén tus manitas lejos de mis derechos".

Durante un episodio de su podcast de 2024, que se emitió después de que Donald Trump fuera reelegido presidente, Malle expresó su decepción por el resultado de las elecciones.

Y le preguntó a su invitado en el programa, Jack Schlossberg, nieto del expresidente John F. Kennedy: "¿Qué les diría [Kennedy] a las personas que están pasando por dificultades esta semana y qué consejo les daría para superarlas?".

Getty Images Malle empezó a trabajar para la emblemática revista de moda hace 14 años.

Wintour se queda en su oficina

No está claro cuándo se producirá exactamente la transición de Wintour a Malle como directora de la revista, pero sí, que Anna, de 75 años, no desaparecerá por completo del panorama.

Wintour le dijo a The New York Times que no se mudaría de oficina y que, por lo tanto, su colección de cerámica también se quedaría donde está.

Malle reconoció que seguir trabajando junto a Wintour podría suponer un ejercicio de equilibrio.

"Sé que algunas personas que estaban interesadas en este puesto se sentían un poco intimidadas por la idea de tener a Anna al final del pasillo", afirmó. "Yo estoy muy contenta de que esté allí con su cerámica de Clarice Cliff".

Anna Wintour seguirá siendo directora de contenidos de la editorial Condé Nast, cargo para el que fue nombrada en 2020, lo que significa que seguirá supervisando los contenidos de Vogue, junto con otras publicaciones de la empresa, como GQ, Wired y Tatler.

Lauren Sherman, reportera de Puck News que dio a conocer la noticia, le dijo a BBC News que Malle tiene el pedigrí y la trayectoria propias de las personas del círculo íntimo de Anna, pero que también era conocida por ser una gran trabajadora.

"Todavía sigue reportando a Anna Wintour, por lo que la responsabilidad última recae en Anna Wintour", dijo Sherman. "No creo que vayamos a ver grandes cambios al principio. Veamos hasta qué punto se enfrenta a Wintour y hace suyo el cargo".



