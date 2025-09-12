“Queremos que vivan una experiencia diferente”: Malpaís en el Melico este fin de semana

El Teatro Popular Melico Salazar volverá a vibrar con la música de Malpaís. La banda nacional presentará Canciones para una historia compartida, un espectáculo en el que, según Jaime Gamboa, el objetivo es que la gente no solo escuche, sino que sienta algo nuevo.



​ “Queremos que la gente que siempre nos acompaña sienta una experiencia diferente, expandida a nivel de sonido e interpretación”, dijo el músico y letrista en entrevista con Teletica.com.

El grupo contará con la participación del coro Laus Deo y de músicos de la Orquesta Universal, quienes aportarán nuevas texturas a los arreglos musicales de Bernardo Quesada y el recordado Fidel Gamboa. Además, la banda rescatará canciones que no interpreta desde hace muchos años, lo que añade un aire nostálgico y renovador a la propuesta.

Para Jaime Gamboa, la historia de Malpaís ha estado marcada por la reinvención constante.

“El espíritu inicial que nos inspiró sigue ahí. Hemos evolucionado, pero siempre buscamos inventar y no quedarnos quietos”, aseguró.

Reconocido por sus letras cargadas de imágenes poéticas, Gamboa explicó que su inspiración proviene de la lectura de poesía.

“No necesariamente tenemos que escribir himnos para que las canciones se conviertan en parte de nuestra identidad. Lo importante es contar quiénes somos y cómo vivimos”, comentó.

La agrupación ya trabaja en un nuevo repertorio de más de 15 canciones inéditas que planean grabar en estudio. Estas piezas abordan desde historias de amor hasta reflexiones sobre la realidad mundial actual.



Su cita este viernes y sábado a las 8 p. m. en el Melico Salazar. Las entradas para los conciertos de Malpaís están disponibles en eticket.cr, con beneficios como un 15% de descuento para afiliados MediSmart y tasa cero BAC en la compra de boletos.







