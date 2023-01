Queen V, la DJ que se abre espacio en un gremio dominado por hombres

Por Luanna Orjuela Murcia | 16 de enero de 2023, 14:52 PM

Valeria Merino, conocida por su nombre artístico Queen V, es de las pocas mujeres DJs que tocará en PicNic 2023, el festival más grande del país. Ella se siente orgullosa de inspirar a otras con su trabajo.



El próximo 28 de enero, la también bailarina tocará en el HideOut Stage, que estará bajo techo.

Merino se presentó, por primera vez, en el PicNic del año pasado; además, ha hecho eventos internacionales en Perú y es DJ residente en Tamarindo y en Casa Félix, en La California.

Teletica.com conversó ampliamente con la artista sobre su carrera y los retos de ser una mujer en el gremio de DJs.

Queen V, además de ser DJ, es bailarina profesional.

​¿Qué la hizo acercarse a este mundo?

Tengo un recorrido bastante largo de artista, tres años de DJ, pero desde que tengo 8 años soy bailarina, así que mi relación con la música ha sido muy cercana. Siempre andaba mi iPod con listados de músicas y hasta me sabía los años de cuando salían las canciones. Comencé a mezclar a los 27 años, estaba en una crisis artística, sentía que tenía que aprender algo nuevo, y me decían: ‘deberías de mezclar porque sabes mucho de música’. Así que entré a DJ Lab, una escuela de DJs en el país. Me enamoré inmediatamente, para mí fue muy natural, me sentí en mi charco, como si lo hubiera hecho en otra vida, así que le metí toda mi energía a eso.

¿Cómo fueron los inicios?

Mis primeras experiencias como DJ fueron en pandemia. Yo empecé clases en finales de 2019. Yo me gradué en plena pandemia. Mis primeros trabajos en bares eran con la gente sentada y cerraban súper temprano. No tuve la experiencia real de DJ hasta mucho después, hasta tenía que mezclar con mascarilla. Hasta el 2022 tuve la oportunidad de tener un público real con la gente bailando. Mis primeras experiencias sí fueron raras, pero aun así me gustaba poder poner música para la gente. Fue una sorpresa cuando ya vi a la gente bailando, sentir esa conexión con el público y eso me hizo enamorarme aún más.

Valeria Merino tiene su propia academia de baile llamada 'Place'.

¿Cómo es ser mujer en una industria dominada por hombres?

Me siento muy orgullosa de poder representar a las mujeres en un campo que antes era dominado por hombres. Una de mis cosas favoritas de ser mujer, como DJ, es la cantidad de mujeres que llegan a saludarme y decirme: ‘gracias por ser mujer y estar ahí, eres una inspiración’. El hecho de ser mujer jala más a mujeres a eventos, y se siente un ambiente más tranquilo y diverso. Me gusta que las chicas sientan ese empoderamiento al verme. Eso me inspira mucho y me hace feliz.

¿En algún momento se sintió discriminada por su género?

Creo que el problema mayor de ser una mujer en un ambiente de fiesta, sobre todo en bares, donde uno no tiene control de quien llega, por ser un ambiente con alcohol, es que los hombres están bastante desinhibidos y confianzudos de llagar a hablarme, ofrecerme tragos o acercarse mucho. A veces se suben al DJ Booth (escenario) se me acercan demasiado y no saben que están borrachos, o me dicen que ponga tal canción y que aquí y allá. Y uno, por ser mujer, se sienten con más confianza de acercarse. Siento que hay menos respeto, a veces, y uno tiene que ponerse más autoritaria, no queda de otra. Esa es la única situación incómoda como DJ mujer porque realmente me siento agradecida por el respeto en general de las personas.

Queen V se ha presentado en importantes eventos como PicNic.

¿Qué es lo que más le gusta de ser DJ?

Creo que mi razón #1 es conectar a través de la música. Quiero transmitir la felicidad y amor por la música. Todos tienen un enfoque distinto y se proyectan muchísimo los DJs que tocan por su amor a la música y yo soy una de ellas.

¿Cómo describiría su estilo? ¿Incorpora el baile?

Con el tema del baile, en todos los eventos incorporo bailarines, con eso he sobresalido. Además, son mis bailarines, así que me siento acompañada y conectamos muchísimo. El público tiene un estimulante más visual. Yo no me pongo a bailar full, pero sí bailo, no lo puedo evitar, y eso contagia a la gente a bailar. El género que más mezclo es hip hop en inglés y español, me encanta la electrónica, el trap, R&B y pop.

Queen V incorpora sus bailarinas en sus presentaciones.

Estará entre las pocas mujeres artistas nacionales en PicNic, ¿cómo se siente, una vez más, tocar en el festival más grande de Costa Rica?

Estoy muy emocionada porque llegó muy de repente. El año pasado fue en abril y para esta ocasión la noticia me la dieron una semana antes de la publicación, así que me tomó de sorpresa y me motiva muchísimo porque me ayuda a moverme internacionalmente. Además, me siento súper privilegiada y una responsabilidad poder representar a las mujeres de la mejor manera, si somos pocos, que seamos ‘rajadas’.

Queen V mezcla hip hop, R&B, pop y electrónica.

¿Qué espera de PicNic este año?

El año pasado me puse muy nerviosa, me temblaban las manos por la adrenalina, ya conocía ese sentimiento por el baile. Este año me siento más tranquila, creo que lo voy a manejar mejor. Creo que mi set fue súper bueno el año pasado, y este año creo que lo voy a disfrutar más. Me siento más preparada a nivel emocional, porque a veces por los nervios uno no lo disfruta tanto. Además, es importante sentir la energía de público, saber leerlo, eso es en lo que quiero enfocarme esta vez, poder leer al público. El setlist lo hago días antes, para tener música fresca.

Fotos tomadas del Instragram @valemerinom.