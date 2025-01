"¡Qué valiente soy! Le propuse matrimonio a mi jefa", dice Carlos Álvarez

El reconocido locutor Carlos Álvarez se comprometió la noche de año nuevo con su pareja, Evelyn Durán, quien es la productora de Toros Teletica. Así lo confirmó el presentador en vivo en la transmisión de las corridas del pasado miércoles 1° de enero.



Teletica.com conversó con Álvarez sobre este importante paso que dará con "La China", como es conocida Durán.





El querido presentador confesó que había pensado cómo pedirle a Durán su mano, pero que no tenía nada definido, hasta el 31 de diciembre a medio día.

​"Desde hace seis meses pensé en cómo se lo propondría, cómo se lo diría. El 31, como al mediodía, decidí que no podía esperar más. Dije, hoy a la medianoche, frente a su familia". Evelyn valora muchísimo la presencia de su familia en su vida, y ese detalle me pareció importante. Así que ahí estuvo todo. Estoy muy seguro y convencido del paso que di. Además, ver que dijo que sí me llenó de una grandísima alegría, porque siempre existe la posibilidad de que digan que no.

Carlitos, como es conocido por sus colegas, dijo que tuvo dos grandes cómplices: sus hijas Nicole y Karolina.

​"Fue algo bien simpático. Le pedí a Nicole que me ayudara con la medida del anillo. Hace seis meses le dije que buscara un anillo de su mamá y me lo diera para usarlo de referencia. Así que ambas hijas fueron cómplices. A Carolina, la más pequeña, le dije: "Carolina, vieras que ya tengo el anillo de compromiso". Fue algo como una locura para ella. Ayer, el día de la propuesta, le pedí a Nicole que me trajera el anillo, y me dijo: "No, no, no. Yo no puedo". Fue muy divertido. Ambas lo tomaron muy bonito, y eso me hace muy feliz. Hoy, precisamente, recibí un mensaje precioso de mi hijo Daniel deseándome lo mejor. Eso me causó una profunda alegría", acotó.