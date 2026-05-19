¿Qué tan alto es Victor Wembanyama? Vea la comparación con presentadores de Telenoticias

El basquetbolista francés Victor Wembanyama volvió a sorprender durante su visita a Costa Rica. Una dinámica en televisión comparó sus 2,24 metros de altura con las estaturas de los periodistas Andrés Martínez y Jorge Martínez, quienes miden 1,64 y 1,72 metros, respectivamente.

La comparación buscó mostrar la dimensión física del jugador conocido como “El Alien”, apodo que recibió por su estatura y características poco comunes dentro de la NBA (vea el video adjunto).

Las imágenes mostraron la diferencia entre Wembanyama y Jorge Martínez. El comunicador indicó que existe una distancia cercana a los 52 centímetros entre ambos. Con el presentador de Telenoticias, Andrés Martínez, la diferencia alcanza aproximadamente los 60 centímetros.

Wembanyama, de 22 años, visitó recientemente San Carlos. Durante su estancia compartió con niños y participó en actividades deportivas. El francés ya había estado antes en Costa Rica.

Además de medir 2,24 metros, el jugador posee una envergadura cercana a los 2,40 metros con los brazos extendidos. Esa condición física le permite destacar en diferentes funciones dentro de la cancha.

El francés es considerado una de las principales figuras jóvenes de la NBA. Su capacidad para lanzar desde larga distancia, bloquear jugadas y desplazarse con velocidad ha generado atención internacional.

Su estatura también sobresale por antecedentes familiares. Según se comentó durante el pase televisivo, su madre mide 1,91 metros y su padre 1,98 metros.

La comparación en el set de Telenoticias dejó una imagen clara sobre el tamaño del jugador frente a personas con estaturas promedio, incluso dentro del contexto deportivo profesional donde predominan atletas altos.



