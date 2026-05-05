¿Qué se rompe primero: el matrimonio o el corazón? Montserrat del Castillo responde

La presentadora de De Boca en Boca Montserrat del Castillo lanzó este jueves su nuevo proyecto digital: el pódcast Entre dudas y fe, que conduce junto a su amiga María José Quesada.

El primer episodio, titulado Me siento mierda, arranca con una frase directa que marca el tono de la conversación: “María José, en serio yo me siento mierda”.

Lejos de suavizar el tema, ambas reconocen que esa expresión suele aparecer cuando una persona está tocando fondo, en medio del caos emocional.

A partir de ahí, Del Castillo se adentra en una de las etapas más difíciles de su vida: su separación.

“Definitivamente fue el día que me separé… uno se quiebra en mil pedazos y entra en un caos que no sabe cómo salir”, confesó.

La comunicadora recordó incluso que tuvo que salir al aire pocas horas después de tomar esa decisión, ocultando lo que realmente estaba sintiendo. “Tenía que poner otra cara”, relató.

¿Qué se rompe primero?

En medio del episodio surge una de las preguntas centrales: ¿qué se rompe primero, el matrimonio o el corazón?

“Yo creo que lo primero que se rompe es el corazón. El matrimonio es el marco y el corazón es el vidrio… cuando el vidrio se quiebra, el marco no lo puede sostener”, dijo Del Castillo.

Según explicó, las relaciones no terminan de un momento a otro, sino que se desgastan con el tiempo: silencios, conversaciones que no se tienen, distancia emocional y decisiones que se postergan.

“Uno se va a dormir enojado, se distancia… y cuando se dan cuenta, ya no se reconocen”, afirmó.

La presentadora también reveló que el momento en que decidió terminar su matrimonio estuvo marcado por el miedo y la incertidumbre.

​“Estaba completamente paralizada… no sabía cómo hacerlo ni por dónde empezar, pero sabía que tenía que tomar una decisión”, contó.

Ese fue el punto en el que dijo: “Hasta aquí llegué”.

Sin embargo, reconoció que no fue un proceso lineal y que incluso después dudó de su decisión. “Todos los días dudé… y es normal”, aseguró.

Maternidad, culpa y responsabilidad

Uno de los temas más sensibles del episodio es el impacto de la ruptura en su hijo. Del Castillo fue enfática en que la prioridad siempre debe ser proteger a los hijos.

​“Cuando un matrimonio se quiebra, se quiebra toda la familia”, expresó.

También habló de la culpa que sintió tras la separación, al cuestionarse qué pudo haber hecho diferente.

“La culpa me invadió… pensar ‘si yo hubiera hecho esto o lo otro’”, dijo

Aun así, dejó claro que el matrimonio es responsabilidad de dos personas: “Yo también dejé de construir”.

La comunicadora enfrentó la exposición mediática en medio de su duelo. Según relató, incluso negó la separación en un primer momento porque no estaba lista para asumirla públicamente.

Finalmente, tuvo que dar la cara en medio del pánico, mientras aún procesaba lo que estaba viviendo.

“Elegirse se siente caótico”

﻿Uno de los mensajes más contundentes del episodio gira en torno a la importancia de tomar decisiones, aunque duelan: “Elegirse no se siente bonito… se siente caótico, escalofriante”, afirmó.

También defendió la idea de “irse a tiempo”, antes de que la relación se deteriore más: "Irse a tiempo es de las decisiones más valientes… no es lo mismo irse cuando ya no se siente nada”, dijo.

A lo largo del episodio, Del Castillo insiste en no colocarse como víctima y en asumir su parte en la historia.

​“No se victimice. Hágase responsable”, recomendó a quienes atraviesan situaciones similares.

Además, hizo un llamado a rodearse de personas que aporten y a no tomar decisiones desde el ego o el impulso.

Vea aquí el episodio completo:

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Un mensaje para quienes están en el límite

El episodio también conecta con quienes están en relaciones donde dudan si quedarse o irse: “Usted no puede estar entrando y saliendo… o entra o sale, pero no estorbe”, expresó.

Asimismo, abordó temas como la infidelidad, la culpa y el autoengaño, señalando que muchas personas permanecen en relaciones por miedo o comodidad.



