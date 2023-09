¿Qué piensa Rubén Blades acerca de algunas letras que se escuchan en reguetón?

8 de septiembre de 2023, 8:00 AM

Este jueves compartió con algunos medios de comunicación, y expresó su opinión sobre el reguetón y las letras explícitas que están de moda en la actualidad.



"Yo soy muy cuidadoso con eso de la censura, mi censura es: si no me gusta, no lo oigo", declaró. Esta postura refleja su respeto por la libertad artística, pero también su discernimiento personal en la elección de su música.



El músico con más de 45 años de experiencia también compartió su inquietud sobre las letras explícitas y las connotaciones sexuales en algunas canciones de reguetón.