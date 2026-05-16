¿Qué le pasó a Luis Miguel? Reportan hospitalización del “Sol de México”

La salud del cantante mexicano Luis Miguel volvió a generar preocupación entre millones de seguidores luego de que diversos medios de espectáculos, entre ellos Televisa, reportaran una aparente hospitalización del artista en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La información comenzó a circular tras una emisión del programa de televisión El Gordo y La Flaca, donde la periodista Gelena Solano aseguró que el intérprete de La Incondicional habría sido ingresado a un centro médico desde el lunes 11 de mayo.

Según el reporte, el cantante mexicano se encuentra bajo observación médica luego de presentar aparentes problemas cardíacos detectados tras una revisión rutinaria.

“Luis Miguel fue ingresado desde este lunes en un hospital en la ciudad de Nueva York. Se encuentra en observación”, señaló Solano durante la transmisión del programa.

La comunicadora indicó además que el artista ha permanecido acompañado de su pareja, Paloma Cuevas, quien —según fuentes citadas por el espacio televisivo— no se ha separado de él desde su ingreso al hospital.

Aunque no se reveló el nombre del centro médico donde estaría internado el cantante, en el programa afirmaron que se trata de una clínica con especialistas altamente capacitados para atender problemas cardíacos.

“Todo apunta a que podría salir la próxima semana”, agregó Solano.

Por otra parte, la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida como “Chamonic”, señaló en redes sociales que Luis Miguel, al parecer, acudió al hospital tras sentirse mal y que, posteriormente, los médicos detectaron un supuesto problema cardíaco.

Hasta el momento, ni el artista ni su equipo de representación han emitido declaraciones oficiales sobre los reportes relacionados con su estado de salud, por lo que la información continúa sin ser confirmada de manera oficial.

El silencio del entorno del cantante ha provocado una ola de reacciones y mensajes de apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales, quienes se mantienen atentos a cualquier actualización sobre la condición del llamado “Sol de México”.