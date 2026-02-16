¿Qué es un ‘therian’ y por qué es tendencia en redes sociales?

Un therian es una persona que se autopercibe como un animal no humano, total o parcialmente, y el término se volvió tendencia en los últimos días, especialmente en Uruguay y Argentina.

Eso no significa que los seres humanos crean que tiene un cuerpo físico de animal, sino que su identidad emocional, mental o espiritual está vinculada con una especie animal específica. Por eso es muy común observar a personas con máscaras y colas, movilizándose en cuatro patas por plazas y parques.

Algunos se identifican con un lobo, un zorro, un gato o un ave, entre otras especies. Ellos se graban y publican sus videos, que se viralizan en TikTok, Instagram y otras redes sociales.

El término ‘therian’ deriva de “therianthropy”, que en griego significa “bestia” y “ser humano”.

En Argentina, por ejemplo, la situación ha escalado al punto de que estas personas han acudido a clínicas veterinarias por atención médica, pese a ser humanos. Según El Heraldo de México, “el paciente presentaba síntomas compatibles con un cuadro gripal, aunque insistía en que padecía moquillo”, enfermedad común en perros. El Colegio de Veterinarios de ese país confirmó el caso, ya que el profesional le negó la atención a esa persona.

“El abordaje que tuvo la colega fue bastante serio y ubicado. La colega nuestra particularmente insistió en que ella no puede tratar una enfermedad en un ser humano. Le dijo que asistiera a cualquiera de los ambientes de salud que se encuentran en nuestra provincia, ya sean salas primarias, los hospitales regionales o el hospital central que se encuentra acá en la provincia”, dijo la presidenta del colegio, Verónica Veglia, al medio local 50ambito.



Aquí puede encontrar reportajes y videos al respecto: