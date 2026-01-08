‘Punks of Freedom 2026’: la escena tica celebra junto a invitados internacionales

La cita está pactada para el 11 de enero en El Mercadito Casa Félix, en barrio La California, San José: algunos de los nombres más reconocidos del punk tico se unirán en el festival Punks of Freedom 2026, “una jornada de música, energía y resistencia cultural”, tal y como explicó la producción.

Enmarcado en el ciclo de eventos del Chopo Tico, el festival también contará con la presencia de artistas internacionales.

Por Costa Rica estarán Adaptados, SEKA, UFO, Presbere, Solocarne, Bastardos Oi, Golpe de Estado y NAPC, una selección de grupos con recorrido y otros más nuevos sobre los escenarios.

Además, Endemia compartirá su set con los extranjeros Julio Maloa (La Raíz), Jony (Kaotiko), Kata (Kamikazes) y Calero LDN (Bihotza).

UFO.

La producción del evento está a cargo de House of Artists, Jaika Producciones, Stand Up, con coproducción de Distrito Carmen.

Las entradas están disponibles a través de La Tiquetera CR y se pueden reservar a los teléfonos 6162-3987 y 8308-6619.

La música empezará a las 3 p. m. y puede consultar el orden de las presentaciones en la siguiente publicación.