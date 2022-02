¡Puente cultural! Banda tica se va de gira con una banda hawaiana

Un puente cultural se construirá con la próxima gira de la banda costarricense, Earthstrong, junto a la hawaiana de reggae, The Late Ones.

Esta gira es el fruto de una relación amistosa entre ambas agrupaciones. Empezará en California, Hawaii y Florida, y terminará con tres conciertos en Costa Rica.

“Hemos mantenido conversaciones hace tiempo ya, The Late Ones una banda hawaiana de reggae, muy buena, muy conocida en la escena de reggae de Estados Unidos y que acaba de sacar su primer álbum que está pegando muchísimo y por ese motivo uniremos esfuerzos para tocar en venues norteamericanos”, comentó Marco Villalta, fundador de Earthstrong.

Durante la gira, los costarricenses van a promocionar su álbum With Love from Costa Rica y un tema que se estrenó en febrero llamado Music That Feels Good, y que es una colaboración con el artista nacional, DJP.

“Van a ser nuevos escenarios, personas nuevas y artistas. Vamos con la misión de abrir caminos, promocionar el reggae de Costa Rica en la escena de Estados Unidos. Es un puente cultural que queremos montar", agregó Villalta.

Los conciertos en Costa Rica serán en Nosara el 2 de abril, en Palio Sabana Club, San José el 24 de abril y el último en Playa Hermosa (fecha por definir).

Para más detalles puede seguirlos en su Instagram: @earthstrong_oficial Facebook: Earth Strong, Oficial Spotify: Earthstrong.



Declaraciones de Marco Villalta, fundador de Earthstrong.