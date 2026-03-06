¿Puede alguien leer su mente? El “Mentalista de los famosos” lo demostrará en Costa Rica

¿Puede alguien leer sus pensamientos, anticipar sus decisiones o influir en su percepción? Estas preguntas cobrarán vida el próximo 21 de marzo, cuando el Teatro Auditorio Nacional reciba por primera vez a Michel Gallero, conocido internacionalmente como “El mentalista de los famosos”.

Su espectáculo ha dejado sin aliento a miles de personas en más de 10 países y ahora llega para sorprender al público costarricense con una noche donde "lo imposible se vuelve posible".

Gallero sorprendió al jurado de Got Talent España con la precisión de sus habilidades y brilló en la exitosa serie Los Montaner, compartiendo escena con figuras como Camilo y Evaluna. También ha impactado a artistas de renombre como Luis Fonsi, Belinda, Joey Montana, Isabella Ladera, entre otros.

En redes sociales, sus demostraciones acumulan millones de visualizaciones y lo han posicionado junto a referentes del ilusionismo contemporáneo, incluyendo la exitosa película Los cuatro jinetes, que lo vincula con el imaginario global del ilusionismo moderno.

Gallero ha presentado su espectáculo en escenarios de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, España, Ecuador, Uruguay, Panamá y Estados Unidos, cautivando a públicos de todas las edades. Y según la producción, ahora promete un show 100% interactivo, diseñado especialmente para el público de Costa Rica, donde cada asistente vivirá momentos de asombro y reflexión sobre el poder de la mente humana.

“Nos sentimos muy felices de traer a Costa Rica un espectáculo diferente, con total interacción entre el público y Gallero. Sabemos que será extraordinario”, comentó Camila Serrano, CEO y productora ejecutiva de Nova Productions CR.

El evento se realizará el 21 de marzo en el Teatro Auditorio Nacional y las entradas estarán disponibles en este enlace. Los precios rondan entre $47 y $93 (incluyen cargo por servicio). El cupo es limitado.