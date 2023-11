Publican certificado de defunción de Matthew Perry

10 de noviembre de 2023, 9:27 AM

El certificado, visto por E! News, revela que fue enterrado el 3 de noviembre en el Forest Lawn Memorial Park, ubicado cerca del estudio de Warner Bros, donde se grabó la serie durante diez años.



Aunque la documentación oficial detalla la ubicación de su última morada, la causa de su muerte permanece como "diferida". Tras una autopsia inicial que no reveló signos de metanfetamina o fentanilo en su organismo, las autoridades indicaron que se necesitarán de "cuatro a seis meses" para obtener una conclusión definitiva, y se están llevando a cabo más pruebas, según publicó TMZ.



Perry, quien abiertamente luchó contra la adicción a las drogas y al alcohol, dejó un legado marcado por su sinceridad sobre sus batallas en sus memorias de 2022, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing. En el libro, reflexionó sobre su camino hacia la sobriedad y compartió detalles de su lucha con la fama y la adicción.



A pesar de su pasado, la creadora de Friends, Marta Kauffman, confirmó que Perry estaba sobrio en el momento de su fallecimiento. Kauffman expresó sorpresa al verlo emocionalmente en un buen lugar y, aparentemente, libre de los problemas que lo aquejaron en el pasado.