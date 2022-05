Protagonistas de Betty La Fea reaccionan al fenómeno en Netflix

En Costa Rica nada baja a Betty la Fea del Top 10 de Netflix, pero este fenómeno también se ha replicado en otros países de Latinoamérica, como Colombia.

Teletica.com conversó con tres protagonistas de esta producción para preguntarles qué explicación le atribuían a esta repentina popularidad en el mundo digital que logró revivir a esta novela que salió al aire en 1999, hace 23 años.



Los tiempos han cambiado, el humor en 2022 es distinto, pero, a pesar de ello, las nuevas generaciones se han identificado con los personajes y la trama de su historia.



Natalia Ramírez personificó a Marcela Valencia, una de las villanas más recordadas. Por otro lado, está Julio César Herrera, quien hizo el papel de Freddy Contreras, el mensajero de Ecomoda. A sus voces se suma también la de Martha Bolaños, quien hizo de Jenny García, alias "la Pupuchurra".

Desde su óptica, el convertir en protagonista a las personas que en sus propios trabajos podrían ser calificados como "invisibles" puede ser la clave del éxito.

"Es una historia universal porque hay algo maravilloso que Fernando Gaitán (el guionista) llamaba como 'invisibles' a personajes como el portero, la recepcionista, las secretarias y el jefe de servicio; en fin, un grupo de individuos que puede que no se visibilizen a diario", añadió.

Betty la Fea es una telenovela colombiana que se estrenó en 1999.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, según sus actores, es una historia con la cual todos se pueden identificar y en la que hay un espacio para cada grupo.

Herrera, conocido como el popular Freddy Contreras, considera que esta fue una producción "hecha con mucha verdad, incluso ahorita mismo estamos en el segundo puesto en el Top 10 aquí en Colombia".

Además, indicó que de los años 90 a la actualidad han pasado muchos años y ahora hay muchos temas que se tratan de manera distinta a como se hacía en aquel entonces.

"Eso fue una invitación bonita y seguramente si la hacemos hoy no tendría tanta repercusión como en esa época, porque los tiempos han cambiado. Los que la ven hoy podrían decir: '¡Uy! Pero cómo así... ¿Por qué ese trato a una persona fea? ¿Qué es esa homofobia? ¿Cómo es un tipo con tantas mujeres? ¿Qué es ese acoso laboral?' Total, todo sigue igual hoy, pero en aquella época se le hacía un análisis diferente", indicó.

Tráiler promocional de la telenovela.

Por último, Martha Bolaños, "la Pupuchurra", considera que la experiencia de producir Betty la Fea es una que no suele ocurrir frecuentemente en el campo de la producción audiovisual.

"Es uno de esos fenómenos que no se dan mucho en la vida, fue una reunión de talentos, nosotros molestamos mucho con eso porque decíamos que los planetas se habían alineado, es un tema polémico con el que mucha gente se siente identificada porque no es solo la belleza, sino que se le da oportunidad a gente que pensaba que no la podía tener", opina la actriz.