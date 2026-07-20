Programa 'Los Doctores' cruza fronteras y estrena ediciones en Honduras y El Salvador

Los Doctores, formato de Teletica creado en Costa Rica, ya tiene presencia en Honduras y El Salvador. Ambos países estrenaron sus propias ediciones del programa con equipos de presentadores locales y un enfoque orientado a la educación en salud.

Durante la emisión de este lunes, el periodista y presentador Pablo Campos dio la bienvenida a los nuevos integrantes del proyecto regional.

"Nuestros vecinos de El Salvador y Honduras tienen su propio programa 'Los Doctores'. Están con nosotros la doctora Karla Ramírez y el doctor Armando Romero, presentadores de 'Los Doctores' Honduras, y también Roberto Cardoza, presentador de 'Los Doctores' El Salvador", expresó Campos.

La doctora Karla Ramírez explicó que la versión hondureña inició transmisiones en febrero. También destacó la aceptación del formato entre la audiencia.

"Comenzamos desde febrero. Ya llevamos varios meses. Al principio hubo muchos nervios por esta experiencia. Ha sido muy emocionante compartir con doctores y educar, sobre todo, a la población hondureña", comentó.

Los Doctores Honduras se transmite de lunes a viernes a las 11 a. m. por Canal 5.

En El Salvador, el programa se emite de lunes a viernes a las 2 p. m. por Canal 6. Su presentador, Roberto Cardoza, aseguró que el espacio ya figura entre los más vistos de la franja vespertina.

"Ya se ha posicionado como uno de los programas más vistos de la jornada de la tarde. Lo mejor de todo es que a través de este espacio podemos ayudar a nuestras audiencias", afirmó.

Como parte del crecimiento regional, Pablo Campos invitó a los equipos de Honduras y El Salvador a realizar futuras ediciones conjuntas con especialistas de los tres países.













Un formato que nació en Costa Rica





La idea original fue desarrollada por René Picado Cozza. Hace un año y tres meses, Campos asumió la conducción del proyecto.





El programa tomó forma en pocos meses. El equipo definió el formato, seleccionó a los presentadores y estructuró los contenidos. Posteriormente, pasó a formar parte de Teletica Formatos.

Al proyecto se incorporaron como presentadoras Thais Alfaro, Susanna Peña, Mariela Montero y Jennifer Segura. Desde octubre, Campos también asumió la generación de contenidos. Guiselle Camacho ocupa el cargo de productora.