Profesora inició reto en 'Nace una Estrella' cuando su bebé tenía un mes

Silvia Baltodano, quien es actriz, cantante y bailarina, asumió el reto de ser profesora de interpretación en Nace una Estrella cuando su primera hija, Eva, tenía apenas un mes de nacida.

Asegura que esta experiencia ha sido abrumadora porque, además de Eva, tiene dos empresas propias que también son como sus hijas: "Luciérnaga producciones" y una escuela de artes dramáticas.

"No es solamente Nace una Estrella , es mi hija y mis dos empresas, entonces ha sido un poco abrumador, pero todas las experiencias han sido muy positivas", comentó Baltodano.

A Silvia le ofrecieron ser profesora del programa Nace una Estrella cuando estaba en el periodo final de su embarazo y ella no sabía si aceptar o no la oferta por la fecha de nacimiento de la bebé.

La producción siempre la apoyó y, al final, todo calzó: el primer día de trabajo ya Eva tenía un mes de nacida.

La mamá primeriza cuenta que lo más difícil fueron los primeros ensayos generales porque eran muy largos y ella apenas estaba empezando la lactancia, entonces tenía que estar extrayéndose la leche cada dos horas.

"Al principio sí fue más difícil, sinceramente como yo nunca había sido mamá, no me daba cuenta que iba a ser tan difícil. Ha sido muy gratificante, es bonito. El canal tiene una sala de lactancia súper linda e, inclusive, la he tenido que llevar en dos ocasiones y el canal ha sido de gran apoyo", agregó la profesora.