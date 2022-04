Profesionalismo de Rock permitió que los Óscar continuarán tras bofetada de Smith, dice productor

El profesionalismo de Chris Rock tras ser agredido por Will Smith durante la transmisión en vivo de los premios Óscar permitió que la ceremonia continuara, dijo el productor del espectáculo a una televisora estadounidense este viernes.



Rock pudo continuar presentando un premio apenas momentos después de que Smith se dirigiera al escenario y le propinara una bofetada a raíz de un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith.



"Porque Chris manejó el momento con tal gracia y aplomo (...) permitió que el espectáculo continuara", comentó el productor Will Packer a la cadena televisiva ABC.



"Porque Chris siguió de la forma que lo hizo, completó la categoría. Entregó el trofeo a Questlove", ganador a mejor documental, "lo que nos dio licencia en cierto modo para seguir el espectáculo, que era lo que tratábamos de hacer".



La noche más brillante de Hollywood se ensombreció cuando Smith se ofendió por un chiste que Rock lanzó sobre la cabeza rapada de su esposa, quien sufre de alopecia, una condición que causa la caída del cabello.



Tras abofetear a Rock, Smith volvió a su asiento y le gritó obscenidades.



En los últimos días han surgido informaciones cruzadas sobre si a Smith se le pidió que abandonara la ceremonia, y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, a cargo de la premiación, aseguró que él se negó a irse.



Pero Packer apuntó que aconsejó que no se expulsara al actor tras hablar con Rock mientras salía del escenario.



"Dije: '¿Realmente te golpeó?' Y él me miró y me contestó: 'Sí. Acabo de recibir un golpe de Muhammad Ali'", narró el productor. Smith interpretó a este legendario boxeador en la película Alí en 2001.



"Inmediatamente fui a la directiva de la Academia que estaba en el lugar y dije: 'Chris Rock no quiere eso (...) Rock ha dejado claro que no quiere que la situación empeore'".



Media hora después del impactante ataque, Smith fue galardonado como mejor actor de los Óscar por su papel en la película "King Richard". Esto desató una ovación de pie, posteriormente criticada con acusaciones de que Hollywood no tomó en serio la agresión.



Según Packer, los aplausos fueron para el actor y su trabajo, no para el incidente.



"Pienso que las personas en el lugar que se pararon, se pararon por alguien a quien conocían (...) quien tiene una carrera de más de tres décadas de ser lo opuesto a lo que vimos en ese momento", dijo.



Smith publicó el lunes en Instagram una disculpa en la que calificó su comportamiento de "inaceptable y inexcusable".



De su lado Rock, cuya gira de comedia por Estados Unidos comenzó en Boston esta semana, dijo a su público que estaba "todavía procesando" lo ocurrido. No dio mayores detalles.



La Academia está estudiando castigos para Smith, incluyendo su posible expulsión. El actor es una de las estrellas de Hollywood más rentables y el quinto hombre negro en ganar el Óscar como mejor actor.



