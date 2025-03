Productores de 'Spiderman' y 'Harry Potter' realizarán nueva película de James Bond

Los productores de las franquicias cinematográficas Spider-Man y Harry Potter estarán a cargo de la próxima cinta de James Bond, anunció Amazon MGM Studios.



El nombramiento de Amy Pascal y David Heyman es el primer paso en el plan de Amazon de lanzar de nuevo la franquicia del espía británico, luego de asumir su control creativo el mes pasado.



Los productores deben asumir un rol importante en decidir quién reemplazará al actor Daniel Craig como el estiloso agente del servicio MI6, así como en elegir al nuevo director y definir el calendario de la producción.



La jefa de cine de Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti, dijo que el par deberá "entregar a audiencias globales una narrativa que mantenga en alto el impecable legado de este amado personaje".



Pascal, quien estuvo a cargo de Sony Pictures, es conocida por su trabajo en varias películas de Spider-Man, incluyendo las recientes entregas protagonizadas por Tom Holland.



Ella no es ajena a la franquicia de Bond. Durante su mandato, Sony Pictures lanzó las cintas del 007 Casino Royale, 007 Quantum y 007: Operación Skyfall.



Heyman, quien es británico, produjo las ocho adaptaciones cinematográficas de los libros de Harry Potter, de J.K. Rowling.



Su currículo incluye otros créditos como Gravedad, Barbie y las cintas de Paddington.



El anuncio también alimenta la creciente especulación de quién será el próximo James Bond, uno de los personajes más famosos en la historia del cine.



La última cinta de Craig, Sin tiempo para morir - la 25ª película de James Bond - salió en 2021 y recaudó 775 millones de dólares.



Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill y Theo James suenan entre los candidatos para reemplazarlo.



En 2022, Amazon compró el estudio de Hollywood MGM, que tenía los derechos para la distribución del extenso catálogo de Bond.



Pero no fue sino hasta el mes pasado que la compañía concretó un acuerdo con los productores de la franquicia, Michael Wilson y Barbara Broccoli, para hacerse con el control creativo.



Sellaron el acuerdo el lunes. La familia Broccoli cuidó con recelo de la franquicia desde El satánico Dr. No, de 1962.



Insistieron en preservar la integridad del personaje y la marca Bond, y resistieron a producciones derivadas y licencias que muchos expertos de la industria pronostican con la adquisición de Amazon.

​"James Bond es uno de los personajes más icónicos en la historia del cine", dijeron Pascal y Heyman en un comunicado conjunto. "Nos honra continuar en la senda de Barbara Broccoli y Michael Wilson quienes hicieron películas tan extraordinarias, y nos emociona mantener vivo el espíritu de Bond a medida que se lanza a una nueva aventura", agregaron.