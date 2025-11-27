Productora responde tras polémica por cambios en escenario de concierto de Bad Bunny

El próximo fin de semana, el Estadio Nacional de Costa Rica vibrará al ritmo del Debí Tirar Más Fotos World Tour. Los esperados conciertos de Bad Bunny, el 5 y 6 de diciembre, reunirán a más de mil personas en la Sabana, en uno de los eventos más esperados del año.

Pero, para muchos fanáticos, esa ilusión se opacó cuando se dieron cuenta del montaje, que incluye doble escenario: uno de ellos es la famosa "Casita".

Ante esto, Move Concerts, productora del evento, informó a los asistentes que compraron entradas VIP de pie, con un valor de ¢91.200, para las funciones del viernes 5 y sábado 6 de diciembre, que pueden solicitar la devolución del dinero si deciden no asistir al espectáculo.

Andrés Guanipa, CEO de Move, aseguró que la instalación de La Casita no afectará la visual de ninguna localidad.

“La mayor parte del espectáculo se desarrollará desde el escenario principal”, explicó a Teletica.com, enfatizando que los asistentes podrán disfrutar del show como estaba previsto originalmente.

Guanipa explicó que la tarima principal se mantendrá al norte del estadio y que la decisión de colocar "La Casita" corresponde a la producción internacional del artista. ​

Aun así, la noticia provocó críticas en redes sociales, donde los fanáticos señalaron que los cambios modifican la experiencia por la que pagaron más.

El montaje original del Debí Tirar Más Fotos World Tour contemplaba que los boletos VIP de pie permitieran una visión cercana del artista, mientras que los boletos de gramilla de pie, a ¢34.000, estaban más alejados del escenario principal. Con la inclusión de La Casita, los seguidores de gramilla podrán acercarse al cantante en algunas canciones, mientras que los VIP tendrán un ángulo más distante para ciertas partes del espectáculo.



La gira internacional Debí Tirar Más Fotos comenzó en República Domicana el pasado fin de semana. El álbum que la acompaña, estrenado el 5 de enero de 2025, combina nostalgia, ritmos autóctonos y crítica social, consolidando a Bad Bunny como un referente cultural de Puerto Rico.

Bad Bunny en sus residencia en Puerto Rico. ​

La gira continuará en Latinoamérica y la presencia de "La Casita" se ha convertido en un elemento característico, presente en otros shows, aunque no estaba incluido en el diagrama inicial de venta de entradas del Estadio Nacional.