Productora de concierto de Beéle en Costa Rica habla tras difusión de video íntimo
El concierto del colombiano será este sábado 13 de setiembre en Parque Viva.
La productora Jogo, encargada de organizar el próximo concierto de Beéle en Costa Rica, se refirió a la polémica generada tras la filtración de un video íntimo del cantante colombiano junto a la modelo venezolana Isabella Ladera, material que se viralizó en redes sociales desde este lunes.
Adrián Gutiérrez, director de Jogo, aseguró en entrevista con Teletica.com que el tema escapa por completo al control de la organización y que, desde su perspectiva, se trata de un asunto estrictamente privado.
“Con este tema de Beéle, la verdad es que no hay mucho que decir de nuestra parte porque al final eso es algo íntimo de ellos. Indiferentemente de quién lo haya filtrado, no está bien porque es algo íntimo. Yo particularmente ni siquiera he visto el video porque no me parece correcto”, afirmó.
El empresario añadió que la productora se enfocará en garantizar que el espectáculo del próximo sábado 13 de setiembre en Parque Viva se realice con todas las condiciones técnicas y logísticas necesarias para el público y el artista.
“Lo que nosotros podemos controlar es que el sonido esté bien, que el hotel sea increíble, que la logística sea buena y que sea un show buenísimo”, subrayó.
