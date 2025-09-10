Productora de concierto de Beéle en Costa Rica habla tras difusión de video íntimo

La productora Jogo, encargada de organizar el próximo concierto de Beéle en Costa Rica, se refirió a la polémica generada tras la filtración de un video íntimo del cantante colombiano junto a la modelo venezolana Isabella Ladera, material que se viralizó en redes sociales desde este lunes.

Adrián Gutiérrez, director de Jogo, aseguró en entrevista con Teletica.com que el tema escapa por completo al control de la organización y que, desde su perspectiva, se trata de un asunto estrictamente privado.

“Con este tema de Beéle, la verdad es que no hay mucho que decir de nuestra parte porque al final eso es algo íntimo de ellos. Indiferentemente de quién lo haya filtrado, no está bien porque es algo íntimo. Yo particularmente ni siquiera he visto el video porque no me parece correcto”, afirmó.

El empresario añadió que la productora se enfocará en garantizar que el espectáculo del próximo sábado 13 de setiembre en Parque Viva se realice con todas las condiciones técnicas y logísticas necesarias para el público y el artista.

“Lo que nosotros podemos controlar es que el sonido esté bien, que el hotel sea increíble, que la logística sea buena y que sea un show buenísimo”, subrayó.

Beéle y su equipo legal reaccionan





De forma paralela, el equipo legal de Beéle —cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco— emitió un extenso comunicado en el que recalca que el artista no filtró ni participó en la divulgación del video .





La defensa, representada por el bufete Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC , anunció acciones legales en Colombia y Estados Unidos contra quienes compartan el material, que consideran una violación grave a la intimidad.





El comunicado enfatiza que tanto el cantante como Ladera son víctimas y que se han iniciado procesos para lograr la eliminación del contenido en internet, incluyendo notificaciones DMCA y órdenes de takedown a plataformas digitales y cuentas que lo hayan difundido.





“Reiteramos que urge a todos los medios de comunicación hacer un llamado a abstenerse de compartir, replicar o referenciar estos contenidos que atentan contra la salud mental y la privacidad de las víctimas y sus familias”, indica la declaración oficial.



Pese a la polémica, Beéle mantiene su agenda artística activa. Su presentación en Costa Rica está programada para este sábado en Parque Viva, donde se espera que interprete éxitos como La Plena , Mi refe , Loco y No tiene sentido .



