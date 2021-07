Priscilla tras ganar reto 'El Ring': "Fui profesional y no tomé riesgos"

Priscilla Díaz obtuvo cinco puntos extra en el reto "El Ring" y se coronó como la ganadora de la gala número diez de "Nace una Estrella".

Para este reto cada participante de la categoría de adultos debía de escoger su tema, vestuario y escenografía.

En el caso de la vecina de Santa Ana, escogió la canción "Falling", usó un conjunto de lentejuelas negro y no estuvo acompañada por bailarines.

"Escogí esta canción porque es una canción que considero que demuestra todo mi talento vocal. Es una canción con la que estaba segura, me la conozco de principio y a fin, y creo que “El Ring” era un momento para competir por cinco puntos, no era para tomar riesgos de nada. Así que quise hacerlo con una canción con la que yo profesionalmente me sentía preparada para ganarme esos cinco puntos. Escogí ese vestuario porque amo las lentejuelas, me encanta el brillo. Las pantallas las estuve buscando y me encantan, esos colores, y me gusta sentirme muy femenina en el escenario. Creo que todo ese brillo y talento vocal representaba la canción “Falling” para mí", nos comentó la joven profesora.​