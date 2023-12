Priscilla Presley sale de la sombra gracias a la cámara de Sofia Coppola

"Elvis y Priscilla son una pareja legendaria, pero no sabemos gran cosa sobre ella ni su punto de vista", explicó la cineasta norteamericana Sofia Coppola al presentar la cinta en la Mostra de Venecia en septiembre.

La directora de "Lost in translation" y "María Antonieta" dijo ver su película como "una historia humana" sobre "la evolución de una chica joven en este mundo, que acaba marchándose para encontrar su lugar".

"Me imaginé en su historia, e intenté realmente hacer la película desde su punto de vista", explicó.

"Eso es lo que me gusta en el cine, la posibilidad de vivir la historia de otra persona muy diferente de mí", dijo Coppola.

"Me fui, pero no porque ya no lo quisiera. Era el amor de mi vida. Sin embargo, su estilo de vida era demasiado difícil para mí, y creo que cualquier mujer puede entender eso", dijo.