Príncipe Harry obtiene disculpas e indemnización de tabloides de Rupert Murdoch

El príncipe Harry llegó a un acuerdo en su demanda contra News Group Newspapers (NGN) de Rupert Murdoch por supuesta recopilación ilegal de información, según informó su abogado, después de que el grupo de medios admitiera que había sido víctima de una actividad ilegal.

Harry, de 40 años e hijo menor del rey Carlos de Inglaterra, estaba demandando al editor de The Sun y del ya desaparecido News of the World en el Tribunal Superior de Londres, alegando que NGN obtuvo ilegalmente información privada sobre él desde 1996 hasta 2011.

Disculpas para Harry, también por Diana

Su abogado dijo que se había llegado a un acuerdo para resolver la demanda. El juicio del caso del príncipe y una demanda del exlegislador Tom Watson debía comenzar en el Tribunal Superior de Londres la víspera.

Pero, tras negociaciones entre las partes, en la sesión de este miércoles (22.01.2025), en el juicio que se seguía por esta causa, el abogado de Harry, David Sherborne, leyó una declaración en el tribunal diciendo que NGN ofrece una "disculpa completa e inequívoca al duque de Sussex" por años de intrusión ilegal.

El abogado de Harry dijo que se había llegado a un acuerdo con NGN, que aceptaba pagar daños significativos, que NGN había admitido que había sido víctima de una actividad ilegal por parte de The Sun y que había sufrido escuchas telefónicas a manos de News of the World. Y que, además, el grupo se disculpó por entrometerse en la vida privada de la difunta madre de Harry, la princesa Diana de Gales.