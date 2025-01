Príncipe Guillermo elogia “fortaleza” de Catalina en mensaje de cumpleaños

El príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, elogió este jueves a su esposa Catalina, que cumple 43 años, destacando “la fortaleza notable” que ha mostrado en su lucha contra el cáncer que padece.



Acompañado de una foto de una sonriente Catalina, Guillermo lanzó este jueves en las redes sociales un mensaje de felicitación en su nombre propio y en el de los tres hijos de la pareja, “a la esposa y madre más increíble” en el día de su cumpleaños.

"La fortaleza que has demostrado en el último año ha sido notable. Jorge, Carlota, Luis y yo estamos muy orgullosos de ti. Feliz cumpleaños, Catalina. Te amamos", escribió Guillermo, incluyendo el nombre de los tres hijos de ambos.

La cuenta en X del Palacio de Buckingham y del rey Carlos III también publicó un “feliz cumpleaños a la princesa de Gales” y compartió una foto de Catalina sonriendo.

Happy Birthday to The Princess of Wales! 🎂 pic.twitter.com/AaLOjsbOPn