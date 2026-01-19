Príncipe Enrique expresa en tribunales la “paranoia” sufrida por prácticas de un tabloide

El príncipe Enrique expresó su “paranoia” ante las prácticas del Daily Mail este lunes en Londres, durante el primer día del juicio por la demanda que ha presentado contra el tabloide, al que acusa de obtener ilegalmente información sobre su vida privada.

Enrique, el cantante Elton John y otras cinco personas presentaron una demanda contra Associated Newspapers Ltd. (ANL), editor del Daily Mail y The Mail on Sunday.

El príncipe, de 41 años, asistió este lunes al inicio del juicio, previsto para durar nueve semanas, en el Tribunal Superior de Londres.

Según el abogado del príncipe, David Sherborne, existió “un recurso manifiesto, sistemático y continuado a la recopilación ilegal de información tanto en el Daily Mail como en el Mail on Sunday”.

Los abogados de los demandantes indicaron que los supuestos actos ilegales se habrían producido entre 1993 y 2011, aunque algunos podrían haberse extendido hasta 2018.

De acuerdo con la acusación, estos tabloides emplearon detectives privados para intervenir llamadas telefónicas y obtener información confidencial, como facturas telefónicas detalladas, historiales médicos y extractos bancarios.

Último juicio de Enrique

Según documentos presentados por los abogados del príncipe, estas prácticas “perturbaron profundamente” a Enrique.

El duque de Sussex demanda a ANL por el contenido de 14 artículos publicados entre 2001 y 2013.

“Tenía la impresión de que cada uno de mis gestos, cada uno de mis pensamientos o cada uno de mis sentimientos era vigilado únicamente para que el Mail sacara dinero”, afirmó el príncipe, citado en los documentos judiciales.

Las intrusiones del tabloide en su vida privada lo volvieron “extremadamente paranoico” y lo aislaron, según consta en dichos escritos.

Por su parte, el cantante Elton John y su esposo, David Furnish, señalaron haber tenido “la sensación de que su hogar, así como la seguridad de sus hijos y de sus seres queridos, habían sido vulnerados”.

Las conclusiones presentadas por su abogado subrayan la “indignación” de la pareja, que acusa a ANL de haber robado el certificado de nacimiento de su hijo.

De acuerdo con el calendario judicial, el príncipe Enrique testificará el jueves, mientras que Elton John lo hará a inicios de febrero.

Todas las acusaciones han sido calificadas de “absurdas” por el grupo editorial.

La defensa tomará la palabra a partir del martes. En documentos escritos, el abogado de ANL, Antony White, sostuvo que las demandas fueron presentadas fuera de plazo.

“Resulta llamativo constatar que ninguno de los artículos fue objeto de una queja en el momento de su publicación”, escribió.

La defensa afirma que las filtraciones provenían del entorno de las propias personalidades.

Según su entorno, este sería el último juicio iniciado por el príncipe contra editores de tabloides por prácticas ilícitas.

Enrique, que responsabiliza a los paparazzi de la muerte de su madre, la princesa Diana, en 1997 en París, no oculta su animadversión hacia la poderosa prensa sensacionalista británica.

En 2023, se convirtió en el primer miembro de la realeza británica en declarar ante un tribunal en más de un siglo, al testificar en una demanda contra Mirror Group Newspapers (MGN).

Otros litigios contra tabloides

El Tribunal Superior de Londres dictaminó que Enrique fue víctima de hackeo telefónico por parte de periodistas de ese grupo y ordenó una compensación de 140.600 libras esterlinas (unos 188.000 dólares) por daños y perjuicios.

En enero de 2025, Enrique alcanzó un acuerdo económico con el editor Rupert Murdoch.

El grupo News Group Newspapers (NGN) presentó disculpas al príncipe “por el espionaje telefónico, la vigilancia y el uso indebido de información privada por parte de periodistas e investigadores privados” vinculados al grupo, según indicó su abogado.

Durante su última visita al Reino Unido, en setiembre, Enrique se reunió con su padre, el rey Carlos III, en un intento por retomar el contacto familiar.

Sin embargo, según medios británicos, en esta ocasión no tiene previsto verlo. Aunque mantiene comunicación regular con el monarca, no ocurre lo mismo con su hermano Guillermo, heredero al trono, con quien la relación continúa siendo tensa.