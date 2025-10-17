Príncipe británico Andrés renuncia a su título real acorralado por escándalos

El príncipe británico Andrés, hijo de la reina Isabel II, renunció este viernes (17.10.2025) a su título real, tras años de críticas contra él, principalmente por su amistad con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

"Tras conversar con el rey (Carlos III) y mi familia, concluimos que las acusaciones constantes hacia mí perjudican el trabajo de su majestad y la familia real", expresó en un comunicado. "Decidí, como siempre lo he hecho, dar prioridad a mi deber con mi familia y mi país", agregó.

Retirado de la vida pública

Andrés, de 65 años, pierde así su título de duque de York con efecto inmediato, tras caer en desgracia por su cercanía con Epstein, el financiero estadounidense hallado muerto en prisión en 2019 antes de ser juzgado por delitos sexuales.

El tercer hijo de la reina ya se había tenido que retirar de la vida pública tras una escandalosa entrevista televisiva en 2019, en la que no mostró arrepentimiento por su amistad con Epstein ni la menor empatía por las víctimas del financiero estadounidense.

Las revelaciones sobre su relación con Epstein siguen saliendo a la luz, especialmente con la próxima publicación de un libro póstumo, cuyos extractos ya han sido difundidos por la prensa.

Acusaciones de abusar sexualmente de una adolescente

En él, la estadounidense Virginia Giuffre relata los encuentros que asegura haber tenido con él cuando tenía solo 17 años. La mujer, que se suicidó en abril a los 41 años, había iniciado acciones legales contra Andrés en 2021.

El príncipe siempre ha negado las acusaciones de agresión sexual y evitó un juicio en Nueva York mediante el pago de varios millones de dólares. Desde noviembre de 2019, no desempeña ningún papel público y perdió sus títulos militares y patronazgos reales en 2022.

No obstante, Andrés conservará su título de príncipe por ser hijo de la reina Isabel II.