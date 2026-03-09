Primera convocatoria de 'Batalla de Karaoke' fue un éxito: estas son las próximas fechas

Los bares y escenarios de karaoke del país se convertirán en el punto de partida para encontrar a las voces que participarán en el programa. En total, 70 cantantes aficionados formarán parte de la competencia televisiva, que se desarrollará durante ocho semanas.

Como parte del proceso de selección, la producción visitará varias zonas del país, donde el equipo del programa escogerá a los participantes que avanzarán a las transmisiones en vivo.

La gira de audiciones continuará en diferentes localidades, con fechas ya confirmadas en las que los interesados podrán demostrar su talento frente al equipo del programa.

Así será la competencia

En Batalla de Karaoke, los participantes competirán semanalmente frente al público, que elegirá al ganador de cada programa mediante votación en tiempo real.

Cada vencedor obtendrá ₡500.000 y un lugar en la gran final, donde los siete finalistas se disputarán el premio mayor de ₡3 millones.

El programa será conducido por Ítalo Marenco y Keyla Sánchez, y contará con la participación de René Barboza y animadores que incentivarán al público durante cada jornada.

El estreno está previsto para el sábado 11 de abril, con una transmisión de dos horas que buscará convertir el karaoke en una auténtica fiesta musical en la televisión nacional.