Primer latino en BRIT Awards: Bad Bunny comparte nominación con Taylor Swift y Lady Gaga

El fenómeno global Bad Bunny vuelve a marcar un hito en la industria musical. A pocos días de su esperada participación en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, el puertorriqueño fue nominado a Artista Internacional del Año en los BRIT Awards, convirtiéndose en el primer latino en competir en una de las categorías principales de estos prestigiosos premios del Reino Unido.



Benito Martínez Ocasio se enfrentará a una fuerte lista de figuras internacionales, entre ellas Taylor Swift, Lady Gaga, Rosalía, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Doechii, Tyler, The Creator, CMAT y Sombr.

La ceremonia se realizará el próximo sábado 28 de febrero en el Co-op Live Arena, en Manchester.

De ganar, Bad Bunny no solo se llevaría uno de los galardones más importantes de la música británica, sino que también pasaría a la historia como el primer artista latino en obtener este reconocimiento, reafirmando su impacto global más allá del mercado hispanohablante.

Este logro se suma a un momento clave en su carrera: su participación como protagonista del medio tiempo del Super Bowl LX, que se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, con el enfrentamiento entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. Bajo el lema “El mundo bailará”, el cantante promete llevar el ritmo latino a uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.



Aunque los detalles del espectáculo se mantienen en reserva, ya se confirmó que J Balvin no formará parte de la presentación, según declaraciones recientes del propio artista colombiano a TMZ.

Cabe recordar que esta no será la primera vez de Bad Bunny en el escenario del Super Bowl. En 2020 participó como invitado especial en el show encabezado por Shakira y Jennifer Lopez, donde también estuvieron presentes J Balvin y Emme Muñiz.