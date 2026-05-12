Presentadores de famosos 'late night shows' juntos en un mismo programa: esta es la razón
Las estrellas de la pantalla chica de EE. UU. se reunieron este lunes y analizaron el presente y futuro de los espacios televisivos.
Los principales presentadores de programas nocturnos de la televisión estadounidense compartieron escenario en The Late Show con Stephen Colbert en una edición marcada por el homenaje y la defensa del formato.
Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers y John Oliver acompañaron a Colbert en una conversación conjunta antes de su despedida del programa, prevista para el 21 de mayo.
La reunión reunió a cinco figuras clave del entretenimiento televisivo en Estados Unidos. El encuentro tuvo un tono relajado. También dejó mensajes sobre el futuro de los programas nocturnos. La conversación giró en torno a la vigencia del formato frente a los cambios en el consumo digital y las tensiones políticas recientes.
Stephen Colbert aprovechó el espacio para pedir a sus colegas una defensa del género televisivo. Los invitados coincidieron en la importancia de mantener la audiencia y adaptarse a nuevas plataformas. Jimmy Kimmel destacó el alcance combinado de los programas. También mencionó el impacto de las transmisiones en línea y el apoyo del público en múltiples canales.
Kimmel recordó además situaciones recientes relacionadas con la emisión de su propio programa. Señaló la respuesta de la audiencia durante una suspensión temporal y la reacción en plataformas de suscripción. Seth Meyers intervino con una visión similar. Comentó el interés del público en la emisión en directo y la atención de figuras políticas durante las transmisiones.
John Oliver y Jimmy Fallon reforzaron la idea de continuidad del formato nocturno. El grupo coincidió en la exposición pública que generan estos espacios y en la influencia que mantienen en la cultura popular estadounidense.
El encuentro funcionó como despedida simbólica para Colbert, quien cerrará su etapa al frente del programa a finales de mayo.