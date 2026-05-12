Presentadores de famosos 'late night shows' juntos en un mismo programa: esta es la razón

Los principales presentadores de programas nocturnos de la televisión estadounidense compartieron escenario en The Late Show con Stephen Colbert en una edición marcada por el homenaje y la defensa del formato.

Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, Seth Meyers y John Oliver acompañaron a Colbert en una conversación conjunta antes de su despedida del programa, prevista para el 21 de mayo.

La reunión reunió a cinco figuras clave del entretenimiento televisivo en Estados Unidos. El encuentro tuvo un tono relajado. También dejó mensajes sobre el futuro de los programas nocturnos. La conversación giró en torno a la vigencia del formato frente a los cambios en el consumo digital y las tensiones políticas recientes.





Stephen Colbert aprovechó el espacio para pedir a sus colegas una defensa del género televisivo. Los invitados coincidieron en la importancia de mantener la audiencia y adaptarse a nuevas plataformas. Jimmy Kimmel destacó el alcance combinado de los programas. También mencionó el impacto de las transmisiones en línea y el apoyo del público en múltiples canales.

Kimmel recordó además situaciones recientes relacionadas con la emisión de su propio programa. Señaló la respuesta de la audiencia durante una suspensión temporal y la reacción en plataformas de suscripción. Seth Meyers intervino con una visión similar. Comentó el interés del público en la emisión en directo y la atención de figuras políticas durante las transmisiones.

John Oliver y Jimmy Fallon reforzaron la idea de continuidad del formato nocturno. El grupo coincidió en la exposición pública que generan estos espacios y en la influencia que mantienen en la cultura popular estadounidense.

El encuentro funcionó como despedida simbólica para Colbert, quien cerrará su etapa al frente del programa a finales de mayo.



